Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Lập kế hoạch thuế năm, điều chỉnh kế hoạch thuế, đề xuất cấu trúc doanh thu và mô hình quản lý chi phí của hệ thống, đề xuất cấu trúc công ty để phù hợp với kế hoạch thuế tối ưu và tổ chức thực hiện kế hoạch thuế sau khi kế hoạch thuế được phê duyệt.

-Tham gia thanh tra kiểm tra tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế của DN

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm kế toán. Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, 3 năm làm việc tại vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp BĐS tối thiểu 3 năm. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ACCA, CPA, đại lý thuế.

- Có khả năng chủ động tổ chức, quản lý công việc độc lập.

- Am hiểu thủ tục, chế độ kế toán và luật thuế hiện hành;

- Giao tiếp tốt, ngoại hình ưu nhìn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h15 - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 6) nghỉ thứ 7, chủ nhật

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Khám sức khỏe định kỳ

Cơm trưa miễn phí

Phòng tập Yoga

Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13

Du lịch định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin