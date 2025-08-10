Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ
- Hà Nội: Số 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Lập kế hoạch thuế năm, điều chỉnh kế hoạch thuế, đề xuất cấu trúc doanh thu và mô hình quản lý chi phí của hệ thống, đề xuất cấu trúc công ty để phù hợp với kế hoạch thuế tối ưu và tổ chức thực hiện kế hoạch thuế sau khi kế hoạch thuế được phê duyệt.
-Tham gia thanh tra kiểm tra tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế của DN
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp BĐS tối thiểu 3 năm. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ACCA, CPA, đại lý thuế.
- Có khả năng chủ động tổ chức, quản lý công việc độc lập.
- Am hiểu thủ tục, chế độ kế toán và luật thuế hiện hành;
- Giao tiếp tốt, ngoại hình ưu nhìn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Khám sức khỏe định kỳ
Cơm trưa miễn phí
Phòng tập Yoga
Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13
Du lịch định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
