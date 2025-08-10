Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BAO BÌ ANH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa 6th element, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Ghi nhận, kiểm tra và đối chiếu các chứng từ kế toán nội bộ (thu, chi, công nợ, nhập - xuất kho).

- Theo dõi chi phí, doanh thu

- Hoàn thiện các thủ tục ngân hàng

- Làm việc với các bộ phận liên quan để cập nhật dữ liệu kế toán chính xác, kịp thời.

- Quản lý báo giá, đơn hàng

- Hỗ trợ làm hồ sơ xuất nhập khẩu

- Các công việc khác theo chỉ thị công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kiến thức về chế độ kế toán hiện hành cũng như các văn bản pháp luật liên quan.

- Trung thực, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa và các phần mềm kế toán khác.

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ ANH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10- 15triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)

- Phụ cấp: Ăn trưa, gửi xe

- Thời gian làm việc: T2-T6 (8h/ngày)

- Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, du lịch và các chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty

- Đóng BHXH theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty;

- Hỗ trợ máy móc, trang thiết bị cần thiết trong quá trình thực hiện công việc;

- Môi trường năng động, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ ANH DƯƠNG

