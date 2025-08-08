Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Rehahn Gallery làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Hộ Kinh Doanh Rehahn Gallery
Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
• Giới thiệu các mặt hàng lưu niệm, tranh ảnh nghệ thuật cao cấp.
• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và các nhà sưu tập.
• Tham gia các các sự kiện, triễn lãm quảng bá.
• Các công việc quản lý nội bộ.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Chỉ tuyển Nữ, độ tuổi từ 25-32
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
• Giao tiếp tiếng Anh tốt.
• Có kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực hàng cao cấp.
• Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
• Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Địa điểm làm việc: Quận 1
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
• Giao tiếp tiếng Anh tốt.
• Có kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực hàng cao cấp.
• Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
• Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Địa điểm làm việc: Quận 1
Tại Hộ Kinh Doanh Rehahn Gallery Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cơ bản (tuỳ kinh nghiệm) + doanh thu đạt được => Thu nhập hấp dẫn: 10 - 40 triệu VND
• Các chế độ bảo hiểm theo quy định
• Cơ hội làm việc trong một không gian nghệ thuật.
• Trở thành thành viên của một đội ngũ năng động và phát triển.
• Chế độ thưởng và du lịch.
• Các chế độ bảo hiểm theo quy định
• Cơ hội làm việc trong một không gian nghệ thuật.
• Trở thành thành viên của một đội ngũ năng động và phát triển.
• Chế độ thưởng và du lịch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Rehahn Gallery
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI