Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Rehahn Gallery làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

• Giới thiệu các mặt hàng lưu niệm, tranh ảnh nghệ thuật cao cấp.

• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và các nhà sưu tập.

• Tham gia các các sự kiện, triễn lãm quảng bá.

• Các công việc quản lý nội bộ.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Chỉ tuyển Nữ, độ tuổi từ 25-32

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

• Giao tiếp tiếng Anh tốt.

• Có kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực hàng cao cấp.

• Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

• Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Địa điểm làm việc: Quận 1

Tại Hộ Kinh Doanh Rehahn Gallery Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản (tuỳ kinh nghiệm) + doanh thu đạt được => Thu nhập hấp dẫn: 10 - 40 triệu VND

• Các chế độ bảo hiểm theo quy định

• Cơ hội làm việc trong một không gian nghệ thuật.

• Trở thành thành viên của một đội ngũ năng động và phát triển.

• Chế độ thưởng và du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Rehahn Gallery

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin