Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Gian số L4 - 07 tầng 4, nơ 2 - Gold Season, 47 đường Nguyễn Tuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.

Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Tạo, xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Đạt chỉ tiêu doanh số được giao.

Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên.

Tham gia sự kiện, hội thảo để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong bán hàng, và lĩnh vực VLXD - Gạch trang trí (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Khả năng chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại linh hoạt.

Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc độc lập & nhóm hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...).

Năng động, nhiệt tình, chịu áp lực cao.

Biết sự dụng Al ( chatgpt, gemini,...)

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: lương cứng từ 7.000.000 - 10.000.000 tuỳ năng lực + HOA HỒNG + Thưởng

Tổng thu nhập 15 - 35 triệu/tháng.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Đào tạo bài bản về sản phẩm/dịch vụ và kỹ năng bán hàng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.

Phúc lợi hấp dẫn: Du lịch, team building, sinh nhật, quà tặng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin