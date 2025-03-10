Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh HYMI PRIME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 91B Lý Nam Đế,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Phát triển chiến lược thương hiệu:

Xây dựng và phát triển chiến lược thương hiệu dài hạn, đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu trong mọi hoạt động truyền thông

Định vị thương hiệu trên thị trường theo đúng tầm nhìn, giá trị và sứ mệnh của công ty

Định hướng và giám sát phát triển nội dung sáng tạo cho website, blog, email và các kênh Social Media

Quản lý PR & truyền thông:

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch PR để tăng cường hình ảnh thương hiệu qua các kênh như báo chí, truyền hình, mạng xã hội.

Phát triển mối quan hệ với phương tiện truyền thông & quản lý khủng hoảng

Xử lý khủng hoảng truyền thông và bảo vệ hình ảnh thương hiệu trong các tình huống bất ngờ.

Kế hoạch PR (Teases – Launch – Post Launching)

Phát triển nội dung web SEO & SEM

Sáng tạo nội dung (Kế hoạch nội dung, góc nhìn, video)

Quan hệ đối ngoại và truyền thông đại chúng:

Xây dựng mối quan hệ với báo chí, truyền thông và các đối tác bên ngoài để thúc đẩy sự hiện diện của thương hiệu.

Phối hợp với agency, đối tác sáng tạo trong các chiến dịch quảng bá thương hiệu

Phụ trách các chương trình, sự kiện liên quan đến phát triển thương hiệu, tài trợ

Phụ trách các thiết kế liên quan đến thương hiệu, độ phủ thương hiệu, tăng nhận diện thương hiệu, cộng đồng, KOLs, đại sứ, quan hệ công chúng,...

Xây dựng nội dung thương hiệu:

Chỉ đạo và quản lý phát triển nội dung quảng bá thương hiệu trên các kênh truyền thông, bao gồm Social Media và các kênh Digital khác.

Đảm bảo mọi nội dung truyền thông phản ánh chính xác thông điệp thương hiệu và tạo sự kết nối với khách hàng mục tiêu.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Marketing từ 1 năm trở lên, các ứng viên đã làm Marketing trong các mảng y tế, phòng khám, spa, thẩm mỹ

Có Laptop

Có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc tích cực, năng động, cẩn thận

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Tại Hộ Kinh Doanh HYMI PRIME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 đ - 25.000.000đ/Tháng. Bonus khi đạt KPI team.

Xét tăng lương 1 năm/lần, nghỉ phép 12 ngày/năm

Phụ cấp ăn trưa 35.000đ/ngày công, chế độ thưởng theo chính sách của Công ty

Được tham gia đào tạo kỹ năng và chuyên môn, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quan trọng trong công ty

Tham gia BHXH theo quy định, thưởng tháng 13, ngày lễ, sinh nhật, teambuilding, du lịch trong và ngoài nước…..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh HYMI PRIME

