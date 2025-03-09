Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI SÀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hành chính (hoặc có thể linh động theo tính chất công việc) - Tham quan, du lịch hàng năm - Được đào tạo chuyên sâu sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng truyền thông nền tảng mạng xã hội - Hỗ trợ data khách hàng, chạy quảng cáo page. - Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao. - Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động sau một năm gắn bó. - Nghỉ phép năm, lễ Tết theo quy định của công ty. - Thưởng các ngày lễ, Tết dương lịch, Teambuilding - Thưởng Tết theo trung b, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

● Liên hệ, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu về sàn gỗ công nghiệp, sàn nhựa...

● Bán hàng hiệu quả, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng.

● Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác, đại lý.

● Theo dõi tiến độ đơn hàng, thi công và thanh toán.

● Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng, xử lý bảo hành (nếu có).

● Thể hiện hình ảnh, thương hiệu, phong cách bán hàng chuyên nghiệp.

● Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Nam/Nữ, tuổi từ 23 - 35.

● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng

● Sức khoẻ tốt, ngoại hình cân đối, ưa nhìn, giao tiếp tốt

● Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

● Chăm chỉ, năng động, chịu khó học hỏi.

● Biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI SÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI SÀN

