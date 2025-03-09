Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS
- Hà Nội: Từ 15 triệu – 30 triệu, theo năng lực công việc (chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn) Được hưởng đầy đủ chế độ (bảo hiểm, phép năm,...) theo quy định Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Công ty Du lịch, team building, sinh nhật,… do Công ty tổ chức Làm việc trong mội trường chuyên nghiệp Được đào tạo chuyên sâu về các loại vật liệu mới, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Kinh doanh sản phẩm đá nhân tạo nhập khẩu từ Châu Âu
Tư vấn, báo giá, chốt hợp đồng và chăm sóc khách hàng
Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật, thợ thi công triển khai đơn hàng
Xây dựng, phát triển và mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đối tác
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng
Ưu tiên tốt nghiệp trường kiến trúc, xây dựng
Có kinh nghiệm về kinh doanh nội thất là một lợi thế
Nhanh nhẹn, chỉn chu và đam mê kinh doanh
Trung thực, cầu tiến và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
