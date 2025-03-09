Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Từ 15 triệu – 30 triệu, theo năng lực công việc (chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn) Được hưởng đầy đủ chế độ (bảo hiểm, phép năm,...) theo quy định Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Công ty Du lịch, team building, sinh nhật,… do Công ty tổ chức Làm việc trong mội trường chuyên nghiệp Được đào tạo chuyên sâu về các loại vật liệu mới, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Kinh doanh sản phẩm đá nhân tạo nhập khẩu từ Châu Âu

Tư vấn, báo giá, chốt hợp đồng và chăm sóc khách hàng

Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật, thợ thi công triển khai đơn hàng

Xây dựng, phát triển và mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đối tác

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp và trình bày tốt

Ưu tiên có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng

Ưu tiên tốt nghiệp trường kiến trúc, xây dựng

Có kinh nghiệm về kinh doanh nội thất là một lợi thế

Nhanh nhẹn, chỉn chu và đam mê kinh doanh

Trung thực, cầu tiến và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng: 6 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin