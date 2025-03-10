Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 483 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
-Tư vấn & chốt đơn hàng phụ kiện, đồ chơi ô tô trên các kênh Facebook, TikTok, YouTube, Google, Shopee, Lazada...
-Trả lời tin nhắn, comment, hỗ trợ khách hàng trước và sau khi mua hàng
- Phối hợp với team Marketing để tối ưu quảng cáo & gia tăng doanh số
- Quản lý, theo dõi đơn hàng, chăm sóc khách cũ để tăng doanh thu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ, từ 18 – 30 tuổi, có laptop
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng online, đặc biệt là ngành ô tô
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, biết cách thuyết phục khách hàng
- Biết sử dụng Facebook, Zalo, TikTok, Shopee là lợi thế
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng online, đặc biệt là ngành ô tô
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, biết cách thuyết phục khách hàng
- Biết sử dụng Facebook, Zalo, TikTok, Shopee là lợi thế
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + % hoa hồng cao + thưởng doanh số, thu nhập trung bình từ 8 - 20 triệu/tháng hoặc hơn!
Được đào tạo từ A-Z về sản phẩm, kỹ năng sale, chốt đơn, chạy quảng cáo
Cơ hội phát triển lên leader
Được đào tạo từ A-Z về sản phẩm, kỹ năng sale, chốt đơn, chạy quảng cáo
Cơ hội phát triển lên leader
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI