Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 483 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tư vấn & chốt đơn hàng phụ kiện, đồ chơi ô tô trên các kênh Facebook, TikTok, YouTube, Google, Shopee, Lazada...

-Trả lời tin nhắn, comment, hỗ trợ khách hàng trước và sau khi mua hàng

- Phối hợp với team Marketing để tối ưu quảng cáo & gia tăng doanh số

- Quản lý, theo dõi đơn hàng, chăm sóc khách cũ để tăng doanh thu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, từ 18 – 30 tuổi, có laptop

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng online, đặc biệt là ngành ô tô

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, biết cách thuyết phục khách hàng

- Biết sử dụng Facebook, Zalo, TikTok, Shopee là lợi thế

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + % hoa hồng cao + thưởng doanh số, thu nhập trung bình từ 8 - 20 triệu/tháng hoặc hơn!

Được đào tạo từ A-Z về sản phẩm, kỹ năng sale, chốt đơn, chạy quảng cáo

Cơ hội phát triển lên leader

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR

