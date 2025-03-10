Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 483 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tư vấn & chốt đơn hàng phụ kiện, đồ chơi ô tô trên các kênh Facebook, TikTok, YouTube, Google, Shopee, Lazada...
-Trả lời tin nhắn, comment, hỗ trợ khách hàng trước và sau khi mua hàng
- Phối hợp với team Marketing để tối ưu quảng cáo & gia tăng doanh số
- Quản lý, theo dõi đơn hàng, chăm sóc khách cũ để tăng doanh thu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, từ 18 – 30 tuổi, có laptop
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng online, đặc biệt là ngành ô tô
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, biết cách thuyết phục khách hàng
- Biết sử dụng Facebook, Zalo, TikTok, Shopee là lợi thế
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + % hoa hồng cao + thưởng doanh số, thu nhập trung bình từ 8 - 20 triệu/tháng hoặc hơn!
Được đào tạo từ A-Z về sản phẩm, kỹ năng sale, chốt đơn, chạy quảng cáo
Cơ hội phát triển lên leader

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PANDA GS CAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33, Ngõ 167, Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

