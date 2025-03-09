Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Hình Ảnh Yến Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 6a Ngõ 331 Đường Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - 70 Trần Kế Xương, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

- Đăng tin viết bài trên các nền tảng

- Tư vấn bán hàng , chăm sóc khách hàng , phát triển khách hàng mới

- Đóng góp ý tưởng kinh doanh giúp tăng năng suất làm việc, tăng doanh số.

- Lập kế hoạch bán hàng

- Làm việc 6 ngày/tuần 8h30 đến 18h00. ( Có thể nghỉ thứ 7 hoặc chú nhật)

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi từ 22-30 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đằng/ Đại học chuyên nghành kinh tế, kinh doanh, marketing,....

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và biết tiếng Anh cơ bản

- Yêu thích công việc kinh doanh bán hàng

- Giao tiếp tốt , tự tin , có tinh thần học hỏi

- Yêu thích các sản phẩm công nghệ, có khả năng cập nhật xu hướng công nghệ là một lợi thế.

- Sử dụng thành thạo các trang mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử như Facebook, Instagram, Tiktok

- Sử dụng cơ bản tin học văn phòng: Word, Excel,...

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Hình Ảnh Yến Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7 triệu + thưởng + phụ cấp

- Thu nhập từ 10 - 15 Triệu/tháng

- Được đào tạo nghành nghề cơ bản trong 3 tháng đầu

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Hình Ảnh Yến Tâm

