Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH THUỐC THÚ Y CHÍNH HÃNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KĐT Dương Nội – Đối diện AEON Mall Hà Đông – Hà Nội., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Trực page, tư vấn và chăm sóc khách hàng qua Facebook và Messenger lĩnh vực Phụ tùng , Phụ kiện xe máy

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Nữ, độ tuổi từ 20-28.

Đã có kinh nghiệm trực page (không yêu cầu bằng cấp).

Có đam mê về xe máy là một lợi thế.

Tại HỘ KINH DOANH THUỐC THÚ Y CHÍNH HÃNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5tr + % doanh thu. ( Lương không giới hạn ) Trung bình lương nv 1 tháng 10tr

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và phúc lợi theo chế độ của Pháp luật.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp, tham gia teambuilding và du lịch hàng năm.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc và cơ hội tăng thu nhập ngoài giờ làm việc.

Được đào tạo chuyên nghiệp về Thương mại điện tử và các kênh bán hàng khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THUỐC THÚ Y CHÍNH HÃNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin