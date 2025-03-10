Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Malt Minh Kiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 9 tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Toà nhà Genpacific, số 1 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Nghiên cứu về sản phẩm phân phối, về đối thủ, thị trường.

Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng.

Lên kế hoạch kinh doanh, giới thiệu, tư vấn sản phẩm.

Tìm hiểu, chăm sóc và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Chốt đơn và ký kết hợp đồng.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25-30

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên,

Sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, đam mê kinh doanh.

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm kinh doanh.

Có kinh nghiệm kinh doanh hương liệu thực phẩm

Có kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Có bằng lái xe ô tô B2

Giao tiếp được tiếng Trung ( là lợi thế )

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Malt Minh Kiến Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 10tr-50tr/tháng

Hỗ trợ chi phí điện thoại.

Thanh toán chi phí công tác ngoại tỉnh.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của nhà nước.

Các chế độ khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Malt Minh Kiến

