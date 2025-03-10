Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCENT HERITAGE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SCENT HERITAGE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCENT HERITAGE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực page, chăm sóc khách hàng online
Hỗ trợ Sale hoàn thiện đơn hàng, đóng bọc hàng hoá, làm việc với đơn vị chuyển phát để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đến tay khách hàng an toàn, kịp thời, theo tiêu chuẩn dịch vụ của Scent Heritage.
Tìm kiếm, làm việc với các nhà cung cấp vật phẩm, phụ kiện; hoàn thiện, trang trí sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ các công việc vận hành khác khi được phân công.
Địa điểm: Nam Từ Liêm, Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, tự giác, nhanh nhẹn, có sức khoẻ tốt.
Cẩn thận, có trách nhiệm với công việc, mong muốn học hỏi kỹ năng mới.
Làm việc: Theo ca Sáng, Chiều, Tối, linh hoạt theo lịch trình của ứng viên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCENT HERITAGE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, hiện đại.
Nhiều cơ hội học hỏi; được hướng dẫn, đào tạo trực tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCENT HERITAGE

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SCENT HERITAGE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội

Khu Vực

