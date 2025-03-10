Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCENT HERITAGE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực page, chăm sóc khách hàng online

Hỗ trợ Sale hoàn thiện đơn hàng, đóng bọc hàng hoá, làm việc với đơn vị chuyển phát để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đến tay khách hàng an toàn, kịp thời, theo tiêu chuẩn dịch vụ của Scent Heritage.

Tìm kiếm, làm việc với các nhà cung cấp vật phẩm, phụ kiện; hoàn thiện, trang trí sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ các công việc vận hành khác khi được phân công.

Địa điểm: Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trung thực, tự giác, nhanh nhẹn, có sức khoẻ tốt.

Cẩn thận, có trách nhiệm với công việc, mong muốn học hỏi kỹ năng mới.

Làm việc: Theo ca Sáng, Chiều, Tối, linh hoạt theo lịch trình của ứng viên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCENT HERITAGE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, hiện đại.

Nhiều cơ hội học hỏi; được hướng dẫn, đào tạo trực tiếp.

