Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà 23 - Phan Bội Châu - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Nhận kế hoạch Doanh số theo Năm/ Qúy/ Tháng. Chịu trách nhiệm đảm bảo doanh số được giao.

Đi thị trường tìm kiếm khách hàng và tư vấn sản phẩm Gạch ốp lát Tây Ba Nha, Ý...

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm thêm khách hàng mới thông qua đơn vị thiết kế, giám sát...

Trực và bán hàng tại showroom nội thất của Rita Võ theo lịch trực được Quản lý phân công, tại : Tòa nhà 23 Phan Bội Châu, Hà Nội

Tìm hiểu và nghiên cứu cập nhật thông tin các sản phẩm.

Các công việc khác theo yêu cầu công việc.

YÊU CẦU:

Giao tiếp tự tin, vui vẻ.

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên

Chăm chỉ, nhiệt tình, năng nổ

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS/ Nội thất/ Vật liệu xây dựng.

QUYỀN LỢI:

Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Hoa Hồng + Thưởng Tháng/ Qúy/ Năm + Các loại phụ cấp khác.

Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực.

Các chế độ thưởng ngày lễ, tết theo Quy định Công ty.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, đóng Bảo hiểmtheo Quy định của Công ty.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Bán lẻ / Bán sỉ, Kiến trúc

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

