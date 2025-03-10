Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 802, ngõ 814 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng:

Chủ động tìm kiếm các nhãn hàng và doanh nghiệp có nhu cầu về truyền thông, marketing và quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, v.v.).

Khai thác cơ hội hợp tác từ các gian hàng và thương hiệu trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, TikTok v.v.).

Tư vấn dịch vụ booking KOLs, influencer marketing và các giải pháp quảng cáo trực tuyến phù hợp với nhu cầu khách hàng.

2. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.

Cung cấp các giải pháp tối ưu cho khách hàng về marketing và quảng cáo dựa trên nhu cầu thực tế của họ.

3. Đàm phán và ký kết hợp đồng:

Thực hiện các cuộc gặp mặt, đàm phán và thương thảo các hợp đồng với khách hàng.

Đảm bảo các điều khoản hợp đồng được thống nhất và tiến hành ký kết hợp đồng.

4. Quản lý và theo dõi tiến độ dự án:

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo các chiến dịch quảng cáo và booking KOLs được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

Theo dõi và báo cáo tiến độ các chiến dịch tới khách hàng.

5. Phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh:

Báo cáo kết quả doanh thu, tình hình công việc và cơ hội mới cho Trưởng phòng Kinh doanh.

Đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược kinh doanh dựa trên phân tích kết quả.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng hoặc marketing là một lợi thế (không có kinh nghiệm được đào tạo từ đầu).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các agency truyền thông, marketing hoặc các công ty quảng cáo.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực booking KOLs, influencer marketing, hoặc quảng cáo trực tuyến là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng tạo dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Hiểu biết về các công cụ marketing số, các nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, v.v.) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6-12tr + % hoa hồng

Mức lương cơ bản hấp dẫn, thưởng theo doanh thu và hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được cấp máy tính để phục vụ công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các hoạt động chung của công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện,...

Thời gian làm việc từ 9h-18h Thứ 2 – Thứ 6 hàng tuần

Địa điểm: số 802, ngõ 814 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA LINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin