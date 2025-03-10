Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH GASY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 37 ngõ 188 Tư Đình, Bồ Đề,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Ứng viên sẽ đảm nhiệm việc phát triển khách hàng, tư vấn và chốt sale các gói dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý (ERP) và giải pháp chuyển đổi số của Gasy. Cụ thể:

Nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng tiềm năng (doanh nghiệp SMEs, startups, tập đoàn...) có nhu cầu về ERP và chuyển đổi số.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chủ động liên hệ và giới thiệu giải pháp qua email, điện thoại, meeting trực tiếp.

Phân tích nhu cầu khách hàng, đề xuất gói dịch vụ phù hợp (triển khai ERP, tối ưu hệ thống quản lý, chuyển đổi số).

Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để thiết kế giải pháp tối giản, tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Lên proposal, đàm phán hợp đồng, theo dõi tiến độ và chốt deal.

Chăm sóc khách hàng sau bán, đảm bảo hài lòng và tìm kiếm cơ hội up-sell.

Kết nối với đối tác tiềm năng (công ty công nghệ, đơn vị tư vấn độc lập...) để mở rộng thị trường.

Tham gia hội thảo, triển lãm để quảng bá thương hiệu Gasy.

Cập nhật CRM với dữ liệu khách hàng và tiến độ deal.

Phân tích thị trường, đề xuất cải tiến sản phẩm/dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, CNTT, hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ B2B, ưu tiên ứng viên từng bán giải pháp ERP/phần mềm/quản lý doanh nghiệp.

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp: Từ chào hàng, thuyết phục đến đàm phán hợp đồng.

Hiểu biết cơ bản về ERP, hệ thống quản lý doanh nghiệp (ví dụ: SAP, Oracle, MISA...), và xu hướng chuyển đổi số.

Kỹ năng giao tiếp đa nhiệm, thuyết trình trước đối tác.

Thành thạo PowerPoint, Excel, CRM (HubSpot, Salesforce...).

Đam mê công nghệ và giải pháp quản lý, tư duy phục vụ khách hàng.

Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực doanh số.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp với team kỹ thuật.

Tại Công ty TNHH GASY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn (lên đến 30% doanh thu).

Làm việc hybrid, không quản lý chấm công

Được đào tạo chuyên sâu về ERP, giải pháp quản lý và kỹ năng sales cao cấp.

Môi trường làm việc startup năng động, cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý.

Thưởng lễ, tết teambuilding, du lịch hàng năm, làm việc linh hoạt.

Cung cấp laptop để làm việc (sau 2 tháng thử việc)

Chế độ phúc lợi đầy đủ (BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ phép 15-18 ngày/năm...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GASY

