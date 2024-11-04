Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

1. Thực hiện các công việc chuyên môn

a) Đầu mối triển khai thực hiện PTML của HDBank.

b) Tìm kiếm và kết hợp với (ĐVKD) địa điểm phù hợp về pháp lý, hiệu quả kinh

doanh và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

c) Sau khi địa điểm được phê duyệt, soạn thảo các văn bản liên quan đến PTML

để trình Ban Lãnh đạo phê duyệt.

d) Lập hồ sơ gửi NHNN, UBND Tỉnh/Thành phố để xin giấy phép thành lập.

e) Đăng ký hoạt động kinh doanh cho các địa điểm đã được cấp phép tại Sở

KHĐT.

f) Kết hợp với ĐVKD và đơn vị liên quan thực hiện các công việc còn lại để khai

trương hoạt động các địa điểm đã được phê duyệt theo đúng kế hoạch.

2. Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy

định, quy trình liên quan

a) Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan tới

hoạt động của xây dựng cơ bản của Phòng Phát triển mạng lưới và xây dựng cơ

bản.

b) Tham gia đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc triển khai chính sách, quy

định, quy chế, quy trình.

Yêu Cầu Công Việc

Mức lương lương thưởng, phúc lợi hấp dẫn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Được đóng BH đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, không ngừng thăng tiến với các vị trí thích hợp.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

Phúc Lợi

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Luật, Kiến trúc; Thi công; Thiết kế ...hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.

Kiến thức căn bản về pháp luật trong lĩnh vực liên quan

Cách Thức Ứng Tuyển

