Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

1. Thực hiện các công việc chuyên môn
a) Đầu mối triển khai thực hiện PTML của HDBank.
b) Tìm kiếm và kết hợp với (ĐVKD) địa điểm phù hợp về pháp lý, hiệu quả kinh
doanh và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
c) Sau khi địa điểm được phê duyệt, soạn thảo các văn bản liên quan đến PTML
để trình Ban Lãnh đạo phê duyệt.
d) Lập hồ sơ gửi NHNN, UBND Tỉnh/Thành phố để xin giấy phép thành lập.
e) Đăng ký hoạt động kinh doanh cho các địa điểm đã được cấp phép tại Sở
KHĐT.
f) Kết hợp với ĐVKD và đơn vị liên quan thực hiện các công việc còn lại để khai
trương hoạt động các địa điểm đã được phê duyệt theo đúng kế hoạch.
2. Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy
định, quy trình liên quan
a) Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan tới
hoạt động của xây dựng cơ bản của Phòng Phát triển mạng lưới và xây dựng cơ
bản.
b) Tham gia đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc triển khai chính sách, quy
định, quy chế, quy trình.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mức lương lương thưởng, phúc lợi hấp dẫn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ.
Được đóng BH đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, không ngừng thăng tiến với các vị trí thích hợp.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Luật, Kiến trúc; Thi công; Thiết kế ...hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.
Kiến thức căn bản về pháp luật trong lĩnh vực liên quan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 ,Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

