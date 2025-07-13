Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường B1, Khu B, KCN Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Tiếp đón khách đến làm việc tại nhà máy, chuẩn bị và sắp xếp phòng họp

- Giao nhận văn thư, công văn đến – đi

- Hỗ trợ sơ cấp cứu tai nạn lao động, đưa nhân viên đi bệnh viện, cấp phát thuốc hàng tháng; lập kế hoạch và phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ

- Điều động và kiểm soát phương tiện: xe đưa đón, taxi, đặt vé máy bay, khách sạn cho cán bộ nhân viên

- Giám sát và điều phối công việc của bộ phận vệ sinh, bếp ăn

- Theo dõi, cấp phát và quản lý bảo hộ lao động (BHLD), văn phòng phẩm (VPP)

- Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 21 đến 30 tuổi

- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt

- Chấp nhận đào tạo

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

- Nhiệt tình, chủ động, cầu tiến, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc

- Cẩn thận, trung thực, khách quan trong xử lý thông tin và báo cáo

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ

Thưởng quý

Thưởng tháng lương 13 và thưởng đánh giá xếp loại lao động

Tham gia BHXH, công ty mua thêm bảo hiểm 24/24 cho người lao động

Du lịch hè hàng năm

Chế độ thăm hỏi hiếu, hỉ, ốm, sinh nhật, thai sản

Chế độ con học sinh giỏi, đạt thành tích cao Chế độ dành cho phụ nữ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin