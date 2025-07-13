Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
- Hưng Yên: Đường B1, Khu B, KCN Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Tiếp đón khách đến làm việc tại nhà máy, chuẩn bị và sắp xếp phòng họp
- Giao nhận văn thư, công văn đến – đi
- Hỗ trợ sơ cấp cứu tai nạn lao động, đưa nhân viên đi bệnh viện, cấp phát thuốc hàng tháng; lập kế hoạch và phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ
- Điều động và kiểm soát phương tiện: xe đưa đón, taxi, đặt vé máy bay, khách sạn cho cán bộ nhân viên
- Giám sát và điều phối công việc của bộ phận vệ sinh, bếp ăn
- Theo dõi, cấp phát và quản lý bảo hộ lao động (BHLD), văn phòng phẩm (VPP)
- Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
- Chấp nhận đào tạo
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Nhiệt tình, chủ động, cầu tiến, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc
- Cẩn thận, trung thực, khách quan trong xử lý thông tin và báo cáo
Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng quý
Thưởng tháng lương 13 và thưởng đánh giá xếp loại lao động
Tham gia BHXH, công ty mua thêm bảo hiểm 24/24 cho người lao động
Du lịch hè hàng năm
Chế độ thăm hỏi hiếu, hỉ, ốm, sinh nhật, thai sản
Chế độ con học sinh giỏi, đạt thành tích cao Chế độ dành cho phụ nữ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
