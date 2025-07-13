Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cà Mau: Khóm 11, thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển thị trường; tiếp thị, bán hàng hải sản tươi, đông lạnh và hàng giá trị gia tăng hải sản.

Khảo sát thị trường thường xuyên về các ngành liên quan để theo dõi các xu hướng và xác định các cơ hội kinh doanh mới.

Duy trì, phát triển hệ thống khách hàng hiện tại và xây dựng, phát triển khách hàng mới trong nước và quốc tế; tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng.

Thăm hỏi, tìm hiểu, xác định khách hàng, nhu cầu của khách hàng; kết hợp với nhân viên R&D tư vấn kỹ thuật cho khách hàng và hỗ trợ khách hàng phát triển các dòng sản phẩm mới.

Giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Logistics và quản lí chuỗi cung ứng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương,… hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên làm trong ngành hải sản hoặc thực phẩm. Có kinh nghiệm xuất khẩu hàng hoá quốc tế.

Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng.

Thành thạo tin học văn phòng và một số phần mềm chuyên dụng liên quan đến công việc.

Linh hoạt địa điểm làm việc tại Nhà máy hoặc TP HCM, tuy nhiên khi có yêu cầu công việc (dẫn khách tham quan nhà máy, theo đoàn dự án cần có mặt tại nhà máy).

Có khả năng phân tích, hoạch định chiến lược kinh doanh, nắm bắt tốt cơ hội thị trường.

Năng lực đối ngoại, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh.

Khả năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt.

Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống.

Có đạo đức, uy tín cá nhân, quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng doanh số + thưởng KPI tháng/quý + hoa hồng ký kết hợp đồng.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Sử dụng sản phẩm công ty với mức giá ưu đãi.

Được đào tạo kỹ năng bán hàng, quản trị và kiến thức chuyên môn phục vụ công việc.

Môi trường làm việc thân thiện,chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT

