Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 3D Center, số 3 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Phát triển, khai thác khách hàng có nhu cầu về sản phẩm hàng hóa

- Chăm sóc khách hàng theo data công ty cung cấp

- Lên đơn đặt hàng gửi khách

(Lĩnh vực hoạt động: Thương mại, phân phối sản phẩm vật tư linh kiện, phụ kiện của ngành sản xuất Nội thất và ngành Quảng cáo)

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nhân viên Nữ, có độ tuổi từ 22-35 tuổi

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc

- Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 7.5tr/tháng + Lương doanh số + Thưởng KPIs.

Tổng thu nhập đạt 100% KPIs từ 12tr-25tr

- Chế độ ăn trưa: 30.000đ/ngày làm việc

- Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN theo luật lao động

- Nghỉ và được thưởng các ngày lễ tết, hưởng tháng lương 13 và các phần thưởng khác cho các thành tích đặc biệt

- Tham gia các hoạt động Team building, nghỉ mát của công ty.

(Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 nghỉ cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin