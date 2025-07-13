Tuyển Video Editor Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, số 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản xuất creative video phục vụ các chiến dịch quảng cáo UA Marketing trên các nền tảng Facebook, Google, Tiktok, Unity...

Làm việc cùng các team liên quan (UA, Creative, Data…) để phân tích và đánh giá kết quả creative, thảo luận kế hoạch creative cho các chiến dịch quảng cáo

Sản phẩm tham khảo:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên làm việc ở vị trí Video Editor trong ngành game

Thành thạo công cụ After Effects và Premiere Pro

Có kiến thức về creative quảng cáo ngành game, các chỉ số đánh giá creative trong chiến dịch quảng cáo

Tại Zitga studios Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực; xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm.

Làm việc 5 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến thứ 6; được nghỉ T7, CN.

Thời gian làm việc: 7 tiếng/ ngày (9h00-17h30; nghỉ trưa 1h30’)

Được tham gia đầy đủ BHXH/ BHYT/ BHTN theo quy định của luật lao động.

Đóng bảo hiểm PVI kèm 01 người thân.

Du lịch ít nhất 1 lần/năm, cơ hội du lịch nước ngoài; nhiều hoạt động thể thao/ Teambuilding/ Gala trong năm.

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân.

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhân sự trẻ, năng động.

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Zitga studios

