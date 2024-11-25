Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 10, Tòa nhà SUCED, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Gọi điện giới thiệu về Chương trình Hội thảo thăm khám sức khỏe cho Công ty tổ chức
Xin thông tin khách hàng quan tâm tới sản phẩm công ty
Note thông tin lại và báo cáo với leader cuối ngày

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, độ tuổi từ 18 - 35t
Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm được đào tạo,...
Có tinh thần tích cực, trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Linh hoạt thời gian làm việc, đăng ký thời gian làm theo lịch cá nhân, lịch làm được đăng ký theo tuần
Mức lương: fulltime ( Từ 5.000.000 - 7.000.000), parttime 25k/ giờ
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7 ( sáng: từ 8h30 - 11h45, chiều: từ 13h45 - 17h30)
Chế độ phúc lợi theo luật lao động, chế độ nghỉ mát du lịch hàng năm, nghỉ lễ Tết,...
Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Team Building, kickoff, hội thảo... và các hoạt động văn hóa thường niên của Văn phòng Dai-ichi
Hỗ trợ dấu mộc và số liệu cho sinh viên thực tập chuyên ngành kinh tế, quản trị, tài chính,...
Môi trường làm việc Gen Z phù hợp các bạn sinh viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 108 Nguyễn Hoàng , Mỹ Đình , Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

