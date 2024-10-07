Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tổ 7 Gia Trung, TT Quang Minh, Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Giao dịch với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng. Tìm kiếm khách hàng mới: chủ động tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng mới thông qua các cuộc gọi chào hàng và tiếp cận trực tiếp. Giới thiệu và tư vấn: Giải đáp thắc mắc, giá cả, tính năng, và các dịch vụ bảo dưỡng của những dòng xe Volvo Trucks mà T&C Trucks đang phân phối. Duy trì và phát triển mối quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng và thiết lập những quan hệ kinh doanh mới thông qua kế hoạch và tổ chức lịch công tác. Hiểu rõ giá trị thương hiệu xe tải Volvo Trucks, các thông số kỹ thuật, giá cả, và ưu nhược điểm Đánh giá và tư vấn: Định hướng giá trị tối ưu, bạn sẽ đánh giá nhu cầu thực tế của khách hàng, từ đó tư vấn chọn loại xe tải phù hợp, đảm bảo mức giá tương xứng với tình hình tài chính cá nhân hoặc công ty. Chốt hợp đồng: Đàm phán, chốt hợp đồng, lập phương án bán hàng và soạn thảo hợp đồng Thực hiện hợp đồng: đốc thúc quá trình giao hàng, hướng dẫn sử dụng, xuất hóa đơn hoàn tất công nợ Duy trì mối quan hệ: chăm sóc khách hàng sau bán đảm bảo xe vận hành ổn định, xử lý sự cố kịp thời nếu có Cập nhật kiến thức và phát triển cá nhân, kỹ năng kinh nghiệm và tiếp thị và tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ.
Giao dịch với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng.
Tìm kiếm khách hàng mới: chủ động tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng mới thông qua các cuộc gọi chào hàng và tiếp cận trực tiếp.
Giới thiệu và tư vấn: Giải đáp thắc mắc, giá cả, tính năng, và các dịch vụ bảo dưỡng của những dòng xe Volvo Trucks mà T&C Trucks đang phân phối.
Duy trì và phát triển mối quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng và thiết lập những quan hệ kinh doanh mới thông qua kế hoạch và tổ chức lịch công tác.
Hiểu rõ giá trị thương hiệu xe tải Volvo Trucks, các thông số kỹ thuật, giá cả, và ưu nhược điểm
Đánh giá và tư vấn: Định hướng giá trị tối ưu, bạn sẽ đánh giá nhu cầu thực tế của khách hàng, từ đó tư vấn chọn loại xe tải phù hợp, đảm bảo mức giá tương xứng với tình hình tài chính cá nhân hoặc công ty.
Chốt hợp đồng: Đàm phán, chốt hợp đồng, lập phương án bán hàng và soạn thảo hợp đồng
Thực hiện hợp đồng: đốc thúc quá trình giao hàng, hướng dẫn sử dụng, xuất hóa đơn hoàn tất công nợ
Duy trì mối quan hệ: chăm sóc khách hàng sau bán đảm bảo xe vận hành ổn định, xử lý sự cố kịp thời nếu có
Cập nhật kiến thức và phát triển cá nhân, kỹ năng kinh nghiệm và tiếp thị và tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế - Thương mại - XNK, Marketing hoặc Có nền tảng kỹ thuật ô tô (Cơ khí, Chế tạo máy ...v.v) Đã từng làm việc trong ngành kinh doanh ô tô tải nặng và xe chuyên dùng ít nhất 03 năm Có khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế lớn vì đa số khách hàng yêu cầu giao tiếp tiếng Anh Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập Có niềm đam mê với xe tải, ngành ô tô, thiết bị công nghiệp, yêu thích kinh doanh và Marketing. Kỹ năng chốt sales, giao tiếp và kỹ năng đàm phán Tin học văn phòng
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế - Thương mại - XNK, Marketing hoặc Có nền tảng kỹ thuật ô tô (Cơ khí, Chế tạo máy ...v.v)
Đã từng làm việc trong ngành kinh doanh ô tô tải nặng và xe chuyên dùng ít nhất 03 năm
Có khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế lớn vì đa số khách hàng yêu cầu giao tiếp tiếng Anh
Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Có niềm đam mê với xe tải, ngành ô tô, thiết bị công nghiệp, yêu thích kinh doanh và Marketing.
Kỹ năng chốt sales, giao tiếp và kỹ năng đàm phán
Tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản: 10 - 15 triệu/tháng. Thưởng doanh số hấp dẫn theo hiệu quả công việc Lương doanh số xe từ >1%. Thưởng KPI theo quy định của công ty. Phụ cấp/trợ cấp công tác theo quy định của công ty. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thể hiện hết năng lực của bản thân và cơ hội thăng tiến cao. Phúc lợi đầy đủ theo luật lao động Việt Nam được tham gia đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ tết theo qui định của Nhà Nước và có thưởng theo qui định. Được đào tạo thường xuyên cập nhật kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng đặc thù ngành xe tải nặng. Làm giờ hành chính (nghỉ chiều thứ 7 và ngày CN).
Lương căn bản: 10 - 15 triệu/tháng.
Thưởng doanh số hấp dẫn theo hiệu quả công việc
Lương doanh số xe từ >1%.
Thưởng KPI theo quy định của công ty.
Phụ cấp/trợ cấp công tác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thể hiện hết năng lực của bản thân và cơ hội thăng tiến cao.
Phúc lợi đầy đủ theo luật lao động Việt Nam được tham gia đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ tết theo qui định của Nhà Nước và có thưởng theo qui định.
Được đào tạo thường xuyên cập nhật kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng đặc thù ngành xe tải nặng.
Làm giờ hành chính (nghỉ chiều thứ 7 và ngày CN).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS

CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M - Tòa T&C Holding JSC số 384/42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-10-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job205113
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 93 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH QUANG
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu JobsGO Recruit
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Bellsystem24 VietNam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Transcosmos Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Transcosmos Vietnam
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Pro Company
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Grand Nutrition làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty cổ phần Grand Nutrition
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LABLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH LABLE VIỆT NAM
4 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Alumax Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Alumax Việt Nam
8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI GIANG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI GIANG ANH
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Z Holding
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sao Việt Nam
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 12 Triệu Bellsystem24 VietNam
70 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cơ điện lạnh EEP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Cơ điện lạnh EEP Việt Nam
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh HPA Technology Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận HPA Technology Joint Stock Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu JobsGO Recruit
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vega Holidays làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu Công ty Cổ phần Vega Holidays
20 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nguồn 22 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nguồn 22
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Essence Hanoi Hotel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Essence Hanoi Hotel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 26 - 35 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
26 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tân Phú Hiếu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Tân Phú Hiếu
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm