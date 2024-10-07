Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổ 7 Gia Trung, TT Quang Minh, Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Giao dịch với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng. Tìm kiếm khách hàng mới: chủ động tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng mới thông qua các cuộc gọi chào hàng và tiếp cận trực tiếp. Giới thiệu và tư vấn: Giải đáp thắc mắc, giá cả, tính năng, và các dịch vụ bảo dưỡng của những dòng xe Volvo Trucks mà T&C Trucks đang phân phối. Duy trì và phát triển mối quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng và thiết lập những quan hệ kinh doanh mới thông qua kế hoạch và tổ chức lịch công tác. Hiểu rõ giá trị thương hiệu xe tải Volvo Trucks, các thông số kỹ thuật, giá cả, và ưu nhược điểm Đánh giá và tư vấn: Định hướng giá trị tối ưu, bạn sẽ đánh giá nhu cầu thực tế của khách hàng, từ đó tư vấn chọn loại xe tải phù hợp, đảm bảo mức giá tương xứng với tình hình tài chính cá nhân hoặc công ty. Chốt hợp đồng: Đàm phán, chốt hợp đồng, lập phương án bán hàng và soạn thảo hợp đồng Thực hiện hợp đồng: đốc thúc quá trình giao hàng, hướng dẫn sử dụng, xuất hóa đơn hoàn tất công nợ Duy trì mối quan hệ: chăm sóc khách hàng sau bán đảm bảo xe vận hành ổn định, xử lý sự cố kịp thời nếu có Cập nhật kiến thức và phát triển cá nhân, kỹ năng kinh nghiệm và tiếp thị và tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế - Thương mại - XNK, Marketing hoặc Có nền tảng kỹ thuật ô tô (Cơ khí, Chế tạo máy ...v.v) Đã từng làm việc trong ngành kinh doanh ô tô tải nặng và xe chuyên dùng ít nhất 03 năm Có khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế lớn vì đa số khách hàng yêu cầu giao tiếp tiếng Anh Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập Có niềm đam mê với xe tải, ngành ô tô, thiết bị công nghiệp, yêu thích kinh doanh và Marketing. Kỹ năng chốt sales, giao tiếp và kỹ năng đàm phán Tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản: 10 - 15 triệu/tháng. Thưởng doanh số hấp dẫn theo hiệu quả công việc Lương doanh số xe từ >1%. Thưởng KPI theo quy định của công ty. Phụ cấp/trợ cấp công tác theo quy định của công ty. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thể hiện hết năng lực của bản thân và cơ hội thăng tiến cao. Phúc lợi đầy đủ theo luật lao động Việt Nam được tham gia đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ tết theo qui định của Nhà Nước và có thưởng theo qui định. Được đào tạo thường xuyên cập nhật kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng đặc thù ngành xe tải nặng. Làm giờ hành chính (nghỉ chiều thứ 7 và ngày CN).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS

