Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ Gapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần công nghệ Gapo
- Hà Nội: Tầng M
- Tòa B
- 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn và triển khai các hoạt động kinh doanh với các doanh nghiệp có quy mô > 100 nhân sự trở lên để đem lại giá trị cho khách hàng
Chủ động kết nối với khách hàng có nhu cầu đối với sản phẩm Gapowork
Tham gia các sự kiện/event được tổ chức bởi công ty, phòng kinh doanh, đối tác để mở rộng network...
Lên kế hoạch, đặt lịch meeting để hiểu rõ hiện trạng, bài toán của khách hàng, từ đó đảm bảo tiến độ các buổi tư vấn, trình bày giải pháp, demo sản phẩm nhắm phát huy thế mạnh về sản phẩm của Gapowork
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện việc trải nghiệm sản phẩm/ dùng thử đạt hiệu quả tối ưu
Hoàn thành KPI từ trưởng nhóm: connect/ meeting/ doanh thu...
Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn và triển khai các hoạt động kinh doanh với các doanh nghiệp có quy mô > 100 nhân sự trở lên để đem lại giá trị cho khách hàng
Chủ động kết nối với khách hàng có nhu cầu đối với sản phẩm Gapowork
Tham gia các sự kiện/event được tổ chức bởi công ty, phòng kinh doanh, đối tác để mở rộng network...
Lên kế hoạch, đặt lịch meeting để hiểu rõ hiện trạng, bài toán của khách hàng, từ đó đảm bảo tiến độ các buổi tư vấn, trình bày giải pháp, demo sản phẩm nhắm phát huy thế mạnh về sản phẩm của Gapowork
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện việc trải nghiệm sản phẩm/ dùng thử đạt hiệu quả tối ưu
Hoàn thành KPI từ trưởng nhóm: connect/ meeting/ doanh thu...
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Không giới hạn
Trình độ: Ưu tiên tốt nghiệp Đại học các khối ngành Kinh tế/ Ngoại ngữ/ Công nghệ thông tin
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng/ tư vấn & triển khai các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ công nghệ cho doanh nghiệp
Ưu tiên:
Ứng viên có nguồn KH doanh nghiệp Ứng viên có kinh nghiệm mảng Partnership Ứng viên có quan hệ tốt với các vị trí C/D level các công ty, tập đoàn Ứng viên có ngoại hình, tác phong chuyên nghiệp
Ứng viên có nguồn KH doanh nghiệp
Ứng viên có kinh nghiệm mảng Partnership
Ứng viên có quan hệ tốt với các vị trí C/D level các công ty, tập đoàn
Ứng viên có ngoại hình, tác phong chuyên nghiệp
Tại Công ty cổ phần công nghệ Gapo Thì Được Hưởng Những Gì
Cấu trúc thu nhập: Lương cứng thoả thuận (từ 20.000.000 - 35.000.000)+ KPI - Thu nhập không giới hạn tùy thuộc vào năng lực.
Lương cứng thoả thuận (từ 20.000.000 - 35.000.000)+ KPI - Thu nhập không giới hạn tùy thuộc vào năng lực.
Thưởng ESOP (Kế hoạch sở hữu cổ phần cho nhân viên) cho nhân viên suất sắc và quản lý;
Thưởng ESOP
Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: - Linh hoạt thời gian với BD và cấp C-level; - Nghỉ mát hàng năm. Sinh nhật hàng tháng. Team building. Team outing, và 10+ Chế độ dịp lễ tết mỗi năm, thăm hỏi ốm đau...
Lộ trình thăng tiến minh bạch công bằng và cơ hội thăng tiến trở thành các BDM, BDD;
Đội ngũ làm việc trẻ trung, năng động và cầu tiến;
Không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi xây dựng sự nghiệp;
Không cấp bậc, là nơi nhân viên có thể trao đổi trực tiếp với lãnh đạo cao nhất và xung phong đảm nhận vai trò Quản lý dự án mới;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Gapo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI