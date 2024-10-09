Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ Gapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Gapo
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng M

- Tòa B

- 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn và triển khai các hoạt động kinh doanh với các doanh nghiệp có quy mô > 100 nhân sự trở lên để đem lại giá trị cho khách hàng Chủ động kết nối với khách hàng có nhu cầu đối với sản phẩm Gapowork Tham gia các sự kiện/event được tổ chức bởi công ty, phòng kinh doanh, đối tác để mở rộng network... Lên kế hoạch, đặt lịch meeting để hiểu rõ hiện trạng, bài toán của khách hàng, từ đó đảm bảo tiến độ các buổi tư vấn, trình bày giải pháp, demo sản phẩm nhắm phát huy thế mạnh về sản phẩm của Gapowork Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện việc trải nghiệm sản phẩm/ dùng thử đạt hiệu quả tối ưu Hoàn thành KPI từ trưởng nhóm: connect/ meeting/ doanh thu...
Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn và triển khai các hoạt động kinh doanh với các doanh nghiệp có quy mô > 100 nhân sự trở lên để đem lại giá trị cho khách hàng
Chủ động kết nối với khách hàng có nhu cầu đối với sản phẩm Gapowork
Tham gia các sự kiện/event được tổ chức bởi công ty, phòng kinh doanh, đối tác để mở rộng network...
Lên kế hoạch, đặt lịch meeting để hiểu rõ hiện trạng, bài toán của khách hàng, từ đó đảm bảo tiến độ các buổi tư vấn, trình bày giải pháp, demo sản phẩm nhắm phát huy thế mạnh về sản phẩm của Gapowork
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện việc trải nghiệm sản phẩm/ dùng thử đạt hiệu quả tối ưu
Hoàn thành KPI từ trưởng nhóm: connect/ meeting/ doanh thu...

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Không giới hạn Trình độ: Ưu tiên tốt nghiệp Đại học các khối ngành Kinh tế/ Ngoại ngữ/ Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng/ tư vấn & triển khai các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ công nghệ cho doanh nghiệp
Độ tuổi: Không giới hạn
Trình độ: Ưu tiên tốt nghiệp Đại học các khối ngành Kinh tế/ Ngoại ngữ/ Công nghệ thông tin
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng/ tư vấn & triển khai các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ công nghệ cho doanh nghiệp
Ưu tiên:
Ứng viên có nguồn KH doanh nghiệp Ứng viên có kinh nghiệm mảng Partnership Ứng viên có quan hệ tốt với các vị trí C/D level các công ty, tập đoàn Ứng viên có ngoại hình, tác phong chuyên nghiệp
Ứng viên có nguồn KH doanh nghiệp
Ứng viên có kinh nghiệm mảng Partnership
Ứng viên có quan hệ tốt với các vị trí C/D level các công ty, tập đoàn
Ứng viên có ngoại hình, tác phong chuyên nghiệp

Tại Công ty cổ phần công nghệ Gapo Thì Được Hưởng Những Gì

Cấu trúc thu nhập: Lương cứng thoả thuận (từ 20.000.000 - 35.000.000)+ KPI - Thu nhập không giới hạn tùy thuộc vào năng lực. Thưởng ESOP (Kế hoạch sở hữu cổ phần cho nhân viên) cho nhân viên suất sắc và quản lý; Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: - Linh hoạt thời gian với BD và cấp C-level; - Nghỉ mát hàng năm. Sinh nhật hàng tháng. Team building. Team outing, và 10+ Chế độ dịp lễ tết mỗi năm, thăm hỏi ốm đau... Lộ trình thăng tiến minh bạch công bằng và cơ hội thăng tiến trở thành các BDM, BDD; Đội ngũ làm việc trẻ trung, năng động và cầu tiến; Không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi xây dựng sự nghiệp; Không cấp bậc, là nơi nhân viên có thể trao đổi trực tiếp với lãnh đạo cao nhất và xung phong đảm nhận vai trò Quản lý dự án mới;
Cấu trúc thu nhập: Lương cứng thoả thuận (từ 20.000.000 - 35.000.000)+ KPI - Thu nhập không giới hạn tùy thuộc vào năng lực.
Lương cứng thoả thuận (từ 20.000.000 - 35.000.000)+ KPI - Thu nhập không giới hạn tùy thuộc vào năng lực.
Thưởng ESOP (Kế hoạch sở hữu cổ phần cho nhân viên) cho nhân viên suất sắc và quản lý;
Thưởng ESOP
Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: - Linh hoạt thời gian với BD và cấp C-level; - Nghỉ mát hàng năm. Sinh nhật hàng tháng. Team building. Team outing, và 10+ Chế độ dịp lễ tết mỗi năm, thăm hỏi ốm đau...
Lộ trình thăng tiến minh bạch công bằng và cơ hội thăng tiến trở thành các BDM, BDD;
Đội ngũ làm việc trẻ trung, năng động và cầu tiến;
Không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi xây dựng sự nghiệp;
Không cấp bậc, là nơi nhân viên có thể trao đổi trực tiếp với lãnh đạo cao nhất và xung phong đảm nhận vai trò Quản lý dự án mới;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, toà nhà B Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

