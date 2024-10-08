Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN 360I VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 91 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Được công ty hỗ trợ khách hàng và triển khai công việc. Trực tiếp tư vấn, giới thiệu về dịch vụ Marketing thương hiệu mà Công ty đang cung cấp đến khách hàng. Thương lượng, đàm phán và kí kết hợp đồng với khách hàng. Phối hợp cùng các bộ phận khác nhằm đảm bảo tiến độ của công việc. Thiết lập, phát triển và duy trì các mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Đảm bảo sự hài lòng, tin cậy và nuôi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Các công việc khác do cấp trên giao.

Được công ty hỗ trợ khách hàng và triển khai công việc.

Trực tiếp tư vấn, giới thiệu về dịch vụ Marketing thương hiệu mà Công ty đang cung cấp đến khách hàng.

Thương lượng, đàm phán và kí kết hợp đồng với khách hàng.

Phối hợp cùng các bộ phận khác nhằm đảm bảo tiến độ của công việc.

Thiết lập, phát triển và duy trì các mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Đảm bảo sự hài lòng, tin cậy và nuôi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm sales tối thiểu 3 năm. Ưu tiên có kiến thức marketing, có tư duy và định hướng về kinh doanh, tư vấn, bán hàng. Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục và tư vấn khách hàng. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt. Có tinh thần trách nhiệm cao. Có định hướng, yêu thích kinh doanh.

Kinh nghiệm sales tối thiểu 3 năm.

Ưu tiên có kiến thức marketing, có tư duy và định hướng về kinh doanh, tư vấn, bán hàng.

Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục và tư vấn khách hàng.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Có định hướng, yêu thích kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 360I VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + % doanh số Mức hoa hồng cao. Đảm bảo mức thu nhập ổn định từ 8- 20tr (Theo năng lực) Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ cao hơn trong công ty Được đào tạo nâng cao năng lực từ Trưởng phòng Kinh doanh và Ban giám đốc Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng marketing Được cung cấp điện thoại, máy tính, phụ cấp điện thoại hàng tháng; Review lương 1 lần/năm; Được công nhận, khen thưởng thành tích cá nhân, thưởng đội nhóm/ phòng ban Thưởng và quà tặng vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, v.v Chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại 2-3 lần/năm. Chương trình tiệc giáng sinh, tất niên, Monthly Birthday Party, v.v Được đào tạo các kỹ năng nếu chưa nắm vững Được làm việc trong môi trường trẻ, nghệ thuật, chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng, tính kỷ luật và teamwork cao Thời gian làm việc: Sáng từ 8h30 đến 12h30; Chiều từ 13h30 đến 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng Thứ 7.

Lương cứng + % doanh số

Mức hoa hồng cao. Đảm bảo mức thu nhập ổn định từ 8- 20tr (Theo năng lực)

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ cao hơn trong công ty

Được đào tạo nâng cao năng lực từ Trưởng phòng Kinh doanh và Ban giám đốc

Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng marketing

Được cung cấp điện thoại, máy tính, phụ cấp điện thoại hàng tháng;

Review lương 1 lần/năm;

Được công nhận, khen thưởng thành tích cá nhân, thưởng đội nhóm/ phòng ban

Thưởng và quà tặng vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, v.v

Chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại 2-3 lần/năm. Chương trình tiệc giáng sinh, tất niên, Monthly Birthday Party, v.v

Được đào tạo các kỹ năng nếu chưa nắm vững

Được làm việc trong môi trường trẻ, nghệ thuật, chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng, tính kỷ luật và teamwork cao

Thời gian làm việc: Sáng từ 8h30 đến 12h30; Chiều từ 13h30 đến 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 360I VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin