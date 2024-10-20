Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Villa 05, Lô N04A, Phố Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển thị trường và khách hàng;
• Tư vấn cho phụ huynh và học sinh nắm được thông tin về các chương trình học tiếng Anh tại Trung tâm;
• Tìm hiểu năng lực và nhu cầu, mục tiêu của học sinh và phụ huynh để tư vấn các chương trình học, lộ trình học tập phù hợp;
• Thực hiện tư vấn và chăm sóc trực tiếp hoặc gián tiếp khách hàng;
• Cập nhật, lưu trữ thông tin của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại ngữ,...
• Năng động, nhiệt tình, vui vẻ, có kĩ năng giao tiếp tốt;
• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 15-20 triệu ++ /tháng;
• Được làm việc trong môi trường Tiếng Anh 100% giáo viên nước ngoài;
• Được rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm;
• Được hỗ trợ bởi đội ngũ quản lý dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn.
• Hưởng toàn bộ quyền lợi theo luật lao động: BHXH, nghỉ phép, tháng lương thứ 13, thưởng ngày lễ, ngày tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Villa 5, N04A, đường Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

