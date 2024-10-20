Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Villa 05, Lô N04A, Phố Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển thị trường và khách hàng;

• Tư vấn cho phụ huynh và học sinh nắm được thông tin về các chương trình học tiếng Anh tại Trung tâm;

• Tìm hiểu năng lực và nhu cầu, mục tiêu của học sinh và phụ huynh để tư vấn các chương trình học, lộ trình học tập phù hợp;

• Thực hiện tư vấn và chăm sóc trực tiếp hoặc gián tiếp khách hàng;

• Cập nhật, lưu trữ thông tin của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại ngữ,...

• Năng động, nhiệt tình, vui vẻ, có kĩ năng giao tiếp tốt;

• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 15-20 triệu ++ /tháng;

• Được làm việc trong môi trường Tiếng Anh 100% giáo viên nước ngoài;

• Được rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm;

• Được hỗ trợ bởi đội ngũ quản lý dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn.

• Hưởng toàn bộ quyền lợi theo luật lao động: BHXH, nghỉ phép, tháng lương thứ 13, thưởng ngày lễ, ngày tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin