Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH METAHAUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

- Chủ động tạo dựng và chăm sóc, phát triển các mối quan hệ với đối tác, khách hàng quan trọng đang có, tìm kiếm phát triển đối tác, khách hàng mới nhằm đảm bảo tăng doanh số, duy trì sự phát triển bền vững của công ty;

- Tham mưu cho các cấp quản lý về các thông tin thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh; Đề xuất giải pháp kinh doanh phù hợp (nếu có).

- Tham gia thực hiện các kế hoạch/ chiến dịch truyền thông.

- Gặp gỡ, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm, giải pháp của Công ty với đối tác, khách hàng;

- Đàm phán, thuyết phục, ký kết hợp đồng với các khách hàng;

- Thực hiện giải quyết các yêu cầu support của khách hàng;

- Phối hợp làm việc với các bộ phận khác trong công ty như bộ phận thiết kế, kỹ thuật,... đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng;

- Giám sát, quản lý tiến độ hợp đồng/dự án, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra đúng với kế hoạch, hạn chế các rủi ro;

- Theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng mà mình phụ trách;

- Các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

- Nam/Nữ có trên 03 năm kinh nghiệm CSKH/ kinh doanh/ tư vấn bán hàng ...;

- Ưu tiên có kinh nghiệm: tiếp xúc, chăm sóc khách VIP; kinh doanh/ tư vấn bán hàng hoá/ dịch vụ cao cấp hoặc có giá trị cao như BĐS, xe ô tô, nội thất/ thiết bị nội thất cao cấp...;

- Tinh thần trách nhiệm cao & trung thực, ham học hỏi;

- Nhiệt tình; Năng động; Tháo vát; Kiên trì.

- Lương cứng 9 - 15 triệu ( thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm/năng lực) + Thưởng doanh số CAO + Thưởng bonus + Phụ Cấp.

- Thu Nhập 15 - 30 triệu/tháng (tuỳ năng lực)

- Được đào tạo kỹ lưỡng 1:1 về thị trường, sản phẩm và các kỹ năng Marketing, chiến lược kinh doanh... giúp bạn trở thành Salesman thực thụ.

- Được hỗ trợ thông tin, khách hàng, dự án; các mối quan hệ với đối tác....

- Cơ hội được bổ nhiệm vị trí Trưởng nhóm, Trưởng phòng kinh doanh nếu đủ năng lực

- Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật

- Môi trường làm việc: Trẻ, Nhiệt huyết, Đoàn kết.

- Các quyền lợi khác: team building, du lịch, thưởng, BHXH, BHYT...

