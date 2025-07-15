Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà C4, ngõ 57 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Triển khai chạy quảng cáo: Order nội dung và hình ảnh cho bài quảng cáo, chạy quảng cáo trên các nền tảng FB, Google, Tiktok

- Xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu MKT: Quản trị website, hosting, domain. Quản trị tài khoản FB, instagram, tiktok google map, trip adsvisor, ladipage, landing page, ipos... Quản trị tài khoản quảng cáo, tài khoản sms brandname. Xây dựng ladipage, landing page các chiến dịch

- Triển khai SMS Marketing: Lên nội dung và đẩy tin nhắn CRM. Đăng ký nội dung SMS brandname.

- Báo cáo: Input các chỉ số chi phí digital. Báo cáo kết quả digital. Báo cáo rating trên google map...

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên, không trái với các quy định của pháp luật

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về marketing, hiểu biết các nền tảng digital, hiểu biết tệp KOLs ngành F&B

- Có kỹ năng quan sát, tư duy logic và khả năng phân tích số liệu, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi;

- Kỹ năng word, excel

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

- Trung thực, thẳng thắn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan

Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15-20tr + phụ cấp ăn ca + thưởng

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, thoải mái;

- Thưởng lương tháng 13; các ngày Lễ, Tết trong năm;

- Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm; được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Công ty có lò vi sóng, tủ lạnh phục vụ các nhân viên ăn trưa;

- Được tham gia nghỉ mát, liên hoan, hội họp, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...; phụ cấp ăn ca, công tác phí và nhiều chế độ hấp dẫn khác;

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do Công ty tổ chức;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh

