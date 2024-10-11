Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty cổ phần bánh Givral - Chi nhánh Hà Nội, đơn vị thành viên của Công ty cổ phần One Capital Hospitality cần tuyển NHÂN VIÊN KINH DOANH (mảng Nhà hàng, Sự kiện, Caffe) như sau:

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, phát triển data khách hàng theo nhiều kênh...

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm kinh doanh thực phẩm, ưu tiên ngành bánh. F&B.

Trung thực, sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm.

Độ tuổi: Từ 25 đến 30 tuổi, năng động nhiệt tình. Giới tính: Nam/Nữ

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp cơ bản.

Trình độ máy tính: Thực hiện tốt các phần mềm Word, Excel, các công cụ tìm kiếm trên Internet.

Chịu được áp lực công việc, làm thêm giờ vào mùa vụ.

Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục

Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 02 tháng

Quyền lợi sau khi thử việc: Nhân viên được hưởng lương chính thức và được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Nhân viên được cấp đồng phục của Công ty; tiền ăn giữa ca, lương tháng 13 (phụ thuộc kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm), du lịch hàng năm và các phúc lợi khác theo từng thời điểm phát triển của Cty.

Địa điểm làm việc: KCN Vĩnh Tuy, P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội và các cửa hàng trực thuộc chi nhánh

