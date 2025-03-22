Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Saigon Ve Wong (Aone) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 9 Triệu

Mức lương 5 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1707 QL1A, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

- Thực hiện kế hoạch bán hàng theo yêu cầu nhằm đạt được mục tiêu doanh số và tăng trưởng kinh doanh theo định hướng của công ty.

- Thực hiện các hoạt động bán hàng trực tiếp và gián tiếp, bao gồm tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, giải quyết thắc mắc và phản hồi của khách hàng.

- Đánh giá và phân tích hiệu suất bán hàng, đề xuất phương án cải thiện và tăng cường hiệu quả kinh doanh cho công ty.

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung học phổ thông, trung cấp, cao đằng;

Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng;

Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập.

Ưu tiên ứng viên đã làm có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực Mì ăn liền hoặc chế biến lương thực, thực phẩm.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Saigon Ve Wong (Aone) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia Bảo hiểm xã hội đúng và đầy đủ;

Bảo hiểm 24;

Lương cơ bản + Thưởng doanh số hàng tháng + công tác phí;

Thưởng năm;

Ngày nghỉ: Nghỉ ngày chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

Các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Saigon Ve Wong (Aone)

