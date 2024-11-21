Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: HÃNG XE TẢI UTRUCK KHÁNH HÒA, Quốc lộ 1A, Xóm Núi, Thôn Như Xuân, Xã Vĩnh Phương,, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Quản lý, phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo địa bàn được phân công

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng của khách hàng, quản lý database khách hàng.

- Thực hiện công tác bàn giao xe cho khách hàng. Kiểm tra đốc thúc thu hồi công nợ

- Tổng hợp phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và dòng sản phẩm quản lý.

- Tiếp nhận và xử lý thông tin khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc và ủy quyền.

- Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kiến thức kinh doanh

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi > 23, có sức khỏe, nhanh nhẹn.

- Tốt nghiệp Trungc cấp, Cao đẳng, Đại học khoa quản trị kinh doanh, marketing, Công nghệ ô tô hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí kinh doanh, bán hàng, tiếp thị, marketing.

- Đã có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn bán hàng về các dòng xe ô tô là 1 lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Có Laptop làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng bán xe + thưởng doanh số

Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh

Đào tạo năng lực, chuyên môn

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN khi ký Hợp đồng lao động chính thức

Chế độ du lịch nghỉ mát, khám sức khỏe định kì tại bệnh viện lớn. Chế độ quan tâm tứ thân phụ mẫu và nhiều chế độ cực tốt khác....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin