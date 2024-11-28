Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái

Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 2, VT15

- 17, Tổ Hợp Liền Kề Bemes , Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Quản lý đội ngũ kinh doanh:
Định hướng và giám sát hoạt động hàng ngày của đội ngũ kinh doanh.
Lập kế hoạch, dẫn dắt đội ngũ và giám sát các chỉ tiêu doanh số và hiệu suất làm việc.
Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của đội nhóm trước BGĐ
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh:
Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển thị trường.
Khảo sát, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các biện pháp cải thiện.
Triển khai và hành động doanh số cá nhân
Phát triển khách hàng:
Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh mới.
Duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng hiện có và tiềm năng.
Đàm phán và ký kết các hợp đồng lớn với khách hàng.
Quản lý dự án và báo cáo:
Giám sát tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo tuân thủ các cam kết về chất lượng và thời gian đã ký với KH
Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.
Hỗ trợ nội bộ:
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo tiến độ và chất lượng các đơn hàng/dự án.
Đóng góp ý kiến xây dựng, cải tiến quy trình và hệ thống làm việc của công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Giới tính: Nam ; Độ tuổi: 30 – 40 tuổi
2. Trình độ học vấn:
+ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật
+ Hiểu biết về ngành cơ điện: kho lạnh, điều hòa, điện, nước, PCCC...
+ Biết đọc bản vẽ Auto CAD
3. Kinh nghiệm:
+ Đã có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.
+ Đã có kinh nghiệm quản lý bán hàng B2B và B2C.
+ Có mạng lưới rộng trong ngành cơ điện, HVAC là 1 lợi thế.
4. Kỹ năng chuyên môn:
+ Giao tiếp, Đàm phán, thuyết phục
+ Phân tích tình huống xử lý và ra quyết định
+ Xây dựng, phát triển, quản lý đội nhóm
+ Có khả năng lôi cuốn, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ tốt.
5. Kỹ năng chung:
+ Kỹ năng làm việc nhóm
+ Kỹ năng viết báo cáo
+ Kỹ năng lãng đạo đội nhóm
+ Kỹ năng tạo động lực
6.Kỹ năng khác:
+ Thành thạo vi tính văn phòng: word, excel, power point
+ Tiếng anh giao tiếp tốt là 1 lợi thế.
7.Tính cách:
+ Trung thực, chủ động trong công việc
+ Chân thành, nhiệt tình
+ Dám chịu trách nhiệm
+ Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
+ Nhanh nhẹn, tư duy học hỏi cầu tiến.

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cơ bản + lương KPI + hoa hồng đội nhóm
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Được Ban Giám Đốc đồng hành trong suốt quá trình xây dựng đội ngũ và phát triển kinh doanh.
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty.
Được đào tạo để đạt năng lực làm việc.
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: online/offline.
Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty.
Làm thâm niên có thêm Quỹ Báo hiếu bố mẹ.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động.
Cơ hội phát triển, thăng tiên lên những vị trí cao hơn: Trưởng phòng kinh doanh dự án, Giám đốc kinh doanh dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái

Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK2, SN15, Dãy liền kề CT6 Xala, Hà Đông, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

