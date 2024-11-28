Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
- Hà Nội: 3/88 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nghiên cứu thị trường và chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Sản phẩm: Phân phối độc quyền thang máy gia đình LGS Hàn Quốc
Lên kế hoạch tiếp cận, khai thác khách hàng để có phương án bán hàng tốt nhất
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng, đàm phán, báo giá và chốt hợp đồng với khách hàng
Thực hiện và triển khai theo dõi các hợp đồng đã ký kết
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng từ trước trong và sau bán
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có từ 06 tháng kinh nghiệm trở lên làm về thang máy
Có laptop cá nhân để làm việc
Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán kinh doanh
Trách nhiệm với công việc
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 02 tháng, thời gian thử việc nhận 85% lương cứng + Hoa Hồng
Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định chung của Nhà nước và chế độ phúc lợi theo quy định, quy chế của Công ty (Du lịch, Lương thưởng, Nghỉ Lễ...)
Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ lớn, thưởng dự án theo quy chế Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
