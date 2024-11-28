Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3/88 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nghiên cứu thị trường và chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Sản phẩm: Phân phối độc quyền thang máy gia đình LGS Hàn Quốc

Lên kế hoạch tiếp cận, khai thác khách hàng để có phương án bán hàng tốt nhất

Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng, đàm phán, báo giá và chốt hợp đồng với khách hàng

Thực hiện và triển khai theo dõi các hợp đồng đã ký kết

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng từ trước trong và sau bán

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng... các ngành nghề kinh tế, kỹ thuật có liên quan

Ứng viên có từ 06 tháng kinh nghiệm trở lên làm về thang máy

Có laptop cá nhân để làm việc

Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán kinh doanh

Trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng + Hoa hồng 3%

Thử việc 02 tháng, thời gian thử việc nhận 85% lương cứng + Hoa Hồng

Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định chung của Nhà nước và chế độ phúc lợi theo quy định, quy chế của Công ty (Du lịch, Lương thưởng, Nghỉ Lễ...)

Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ lớn, thưởng dự án theo quy chế Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu

