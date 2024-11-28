Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116/3 đường TX21, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực cơ khí.

Liên hệ, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Lập kế hoạch và báo cáo doanh số bán hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng

Kỹ năng: Giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng, đàm phán, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Tinh thần trách nhiệm, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về cơ khí.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực)

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, team building.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN

