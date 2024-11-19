Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 27A Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với các khách hàng hiện đang có hợp đồng dịch vụ bảo trì, duy trì hợp đồng dịch vụ bảo trì lâu dài và liên tục.

Khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng, tư vấn, báo giá, thương thảo hợp đồng dịch vụ bảo trì với các khách hàng mới.

Tìm hiểu và nắm rõ quy định, quy trình mua sắm, lựa chọn nhà thầu, ký kết và triển khai hợp đồng dịch vụ/ mua sắm vật tư, thiết bị của khách hàng do mình quản lý.

Theo sát kết quả bảo trì định kỳ, phối hợp cùng bộ phận Kỹ thuật để báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế, dự phòng vật tư hư hỏng kịp thời tới khách hàng, đảm bảo cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Thúc đẩy khách hàng trong việc thay thế thiết bị hư hỏng, dự phòng thiết bị theo khuyến cáo của BP Kỹ thuật để đảm bảo hệ thống thang hoạt động an toàn, hiệu quả.

Bàn giao thông tin hợp đồng đầy đủ, chính xác cho Bộ phận kỹ thuật, Admin và kế toán để thực hiện hợp đồng

Tổng hợp, báo cáo phản ánh từ khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm; phối hợp với các phòng ban nội bộ và đề xuất phương án cải tiến, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Cập nhật báo cáo Sales định kỳ, theo sát kế hoạch triển khai đã đề ra và thống nhất, đảm bảo đạt được chỉ tiêu/ mục tiêu được giao.

Các công việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty theo chỉ đạo của Cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, 28-35 tuổi

Nhanh nhẹn, chủ động, giao tiếp tốt

Sẵn sàng học hỏi sản phẩm mới của ngành đặc thù

Có khả năng điều phối công việc và làm việc nhóm

Trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc

Chịu được áp lực

Tinh thần cầu tiến, không ngại thử thách

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc quốc tế năng động, vui vẻ

• Khám sức khỏe hàng năm

• BHXH theo quy định nhà nước

• Bảo hiểm sức khỏe y tế tự nguyện theo chính sách của công ty

• Thu nhập hấp dẫn từ 15-25tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN

