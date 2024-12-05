Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Thực Phẩm Thắng Thiệp làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 25 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Thực Phẩm Thắng Thiệp
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Thực Phẩm Thắng Thiệp

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- |,Bình Định

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm nội thất.
Tư vấn cho họ những sản phẩm nội thất phù hợp hoặc kết nối họ với bộ phận thiết kế của công ty.
Báo giá thiết kế và thi công nội thất cho khách hàng.
Không ngừng mở rộng hệ thống đại lý kinh doanh nội thất, củng cố mối quan hệ với đại lý hiện tại.
Đàm phán hợp đồng thiết kế và thi công nội thất với khách hàng.
Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
Lập báo cáo và gửi lên Trưởng phòng kinh doanh kết quả bán hàng, doanh số hàng tuần, hàng tháng

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, trong đó có kinh nghiệm làm việc với các dự án lớn và đa dạng.
Sử dụng phần mềm: Thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, Revit, SketchUp, và các phần mềm mô phỏng 3D khác.
Có khả năng lãnh đạo nhóm và quản lý dự án, quản lý rủi ro
Lãnh đạo nhóm: Có khả năng hướng dẫn, phân công công việc và giám sát đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu phụ.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt để làm việc với khách hàng, nhà thầu và các bên liên quan khác.
Nắm rõ các quy định, luật pháp liên quan đến xây dựng và quy hoạch đô thị.
Khả năng đưa ra các ý tưởng mới lạ và giải pháp thiết kế sáng tạo, độc đáo.

Mức lương thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm của mỗi ứng viên).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.
Có cơ hội thăng tiến về nghề nghiệp.
Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động.
Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, teambuilding.
Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn.
Được làm việc trong môi trường đoàn kết và luôn được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp cũng như cấp lãnh đạo.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Thực Phẩm Thắng Thiệp

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

