Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mãi Tín Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu
Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Thành phố Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Liên hệ khách hàng có sẵn của công ty, báo giá, kiểm tra HĐ, chăm sóc khách hàng...

- Thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, theo dõi sản xuất

- Ưu tiên Giao tiếp tốt tiếng Nhật, kỹ năng sales sẽ được đào tạo

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt Tiếng Anh, Tiếng Nhật ( ưu tiên Tiếng Nhật N2)

- Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc

- Có khả năng giao tiếp, tin học văn phòng tốt

- Kỹ năng mềm: Làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty TNHH Mãi Tín Bình Định Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực từ 9 - 12 triệu.

- Các khoản phụ cấp hàng tháng gồm phụ cấp công việc, phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện thoại …

- Thưởng: Thưởng tháng lương 13, thưởng LễTết …(mức thưởng tùy vào hiệu quả sản xuất)

- Phúc lợi: Ăn trưa tại công ty (buffee tựchọn)

- Ngày nghỉ:

- 6 ngày/tháng

- Được 12 ngày phép/năm

- Nghỉ LễTết theo quy định của Nhà nước

- Bảo hiểm xã hội: Đóng BHXH full lương

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Pháp luật

- Có nhà ở cho nhân viên và các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mãi Tín Bình Định

