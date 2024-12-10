Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Bình Định thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Định:
- KCN Phú Mỹ 3, Huyện Phù Mỹ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản (sản xuất)
Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 3. Xe đưa đón từ TP.Vũng Tàu, TP Bà Rịa
NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ
Mô tả công việc
- Đặt hàng nguyên liệu/vật tư
- Công việc xuất nhập khẩu và các công việc liên quan, giao dịch với cơ quan chính phủ và các bên liên quan
- Quản lý tồn kho
- Những yêu cầu khác theo chỉ thị cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu
• Tốt nghiệp đại học trở lên
• Tiếng Nhật tương đương N2
• Tiếng Anh (Có thể đọc và viết tài liệu bằng tiếng Anh cơ bản)
• Có kinh nghiệm đi làm thực tế từ 1-3 năm (bất kỳ)
Ưu tiên
• Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản
• Ưu tiên người có kinh nghiệm xuất nhập khẩu và quản lý tồn kho tại công ty sản xuất
Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
- Mức lương: 12- 20tr (có thể thỏa thuận)
-
Mức lương: 12- 20tr (có thể thỏa thuận)
- Thưởng: Một lần mỗi năm
- Tăng lương: Dự kiến mỗi năm một lần
- Phụ cấp đi lại: Có (Khi đi làm bằng xe cá nhân)
- Phụ cấp nhà ở: Có
- Cung cấp bữa trưa: Có
- Phúc lợi: Có xe công ty để đi làm (Có thể sử dụng xe công ty từ Vũng Tàu - Bà Rịa - khu vực công ty)
• Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 đến 17:00 (Giờ nghỉ trưa từ 12:00 đến 13:00)
- • Thứ Bảy nghỉ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
