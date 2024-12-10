Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Bình Định thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - KCN Phú Mỹ 3, Huyện Phù Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản (sản xuất)

Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 3. Xe đưa đón từ TP.Vũng Tàu, TP Bà Rịa

NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

Mô tả công việc

- Đặt hàng nguyên liệu/vật tư

- Công việc xuất nhập khẩu và các công việc liên quan, giao dịch với cơ quan chính phủ và các bên liên quan

- Quản lý tồn kho

- Những yêu cầu khác theo chỉ thị cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

• Tốt nghiệp đại học trở lên

• Tiếng Nhật tương đương N2

• Tiếng Anh (Có thể đọc và viết tài liệu bằng tiếng Anh cơ bản)

• Có kinh nghiệm đi làm thực tế từ 1-3 năm (bất kỳ)

Ưu tiên

• Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản

• Ưu tiên người có kinh nghiệm xuất nhập khẩu và quản lý tồn kho tại công ty sản xuất

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Mức lương: 12- 20tr (có thể thỏa thuận)

-

Mức lương: 12- 20tr (có thể thỏa thuận)

- Thưởng: Một lần mỗi năm

- Tăng lương: Dự kiến mỗi năm một lần

- Phụ cấp đi lại: Có (Khi đi làm bằng xe cá nhân)

- Phụ cấp nhà ở: Có

- Cung cấp bữa trưa: Có

- Phúc lợi: Có xe công ty để đi làm (Có thể sử dụng xe công ty từ Vũng Tàu - Bà Rịa - khu vực công ty)

• Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 đến 17:00 (Giờ nghỉ trưa từ 12:00 đến 13:00)

- • Thứ Bảy nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin