Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Số 39A, Đường Phạm Ngọc Thạch - Phường Trần Phú - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định., Thành phố Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Phụ trách hợp tác với phòng khám về việc giới thiệu bệnh nhân đến Bệnh viện khám bệnh, chữa bệnh;

- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh hợp tác với các phòng khám tư nhân;

- Tìm kiếm và ký các hợp đồng hợp tác với các phòng khám tại thành phố Quy Nhơn, các huyện trong tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận về giới thiệu bệnh tới Bệnh viện khám chữa bệnh;

- Thực hiện các báo cáo hàng tuần, hàng tháng về doanh thu, chi phí hợp tác;

- Thực hiện thanh toán thù lao giới thiệu bệnh cho các bác sĩ của phòng khám tư nhân, phụ cấp cho nhân viên kinh doanh;

- Tạo mối quan hệ với các bác sĩ, phòng khám để duy trì hợp tác chuyển bệnh, thu thập các ý kiến đóng góp, phản hồi của các phòng khám/ bác sĩ về hợp tác chuyển bệnh để đề xuất biện pháp khắc phục;

- Nắm bắt thông tin của các cơ sở y tế khác khi có sự thay đổi.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng và chỉ thị công việc của Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp tối thiểu: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh; các chuyên ngành về Kinh tế.

- Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực y tế.

- Kinh nghiệm 1 năm trở lên.

- Độ tuổi: Dưới 30 tuổi;

- Giới tính: Nam/Nữ; (Ưu tiên Nam)

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Bình Định Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: 6-8 triệu + hoa hồng + phụ cấp.

- Thu nhập & phúc lợi: Theo chính sách phúc lợi công ty.

- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN),

- Nghỉ lễ,Tết theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Thưởng các ngày lễ lớn, lương tháng 13 hàng năm.

- Tham gia các hoạt động gắn kết ý nghĩa.

- Và nhiều phúc lợi khác theo quy định của luật lao động Việt Nam.

- Môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến, năng động,trẻ trung và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Bình Định

