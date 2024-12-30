Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Quốc lộ 1A, Mỹ Điền, Thị Trấn Tuy Phước,Bình Định, Huyện Tuy Phước

- Làm việc từ 8-12h & 1h30-17h hàng ngày, Nghỉ Chiều thứ 7 và Chủ nhật

- Tiếp nhận xe vào xưởng sửa chữa, phối hợp với kỹ thuật để xác định ban bệnh, phương án xử lý

- Lập lệnh sửa chữa, lập lệnh bán phụ tùng trên phần mềm, Theo dõi quá trình sửa chữa xe cho đến khi hoàn tất, bàn giao xe cho khách hàng

- Sale phụ tùng xe tải

- Tìm kiếm, Tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm phụ tùng chính hãng, dịch vụ của công ty

- Chăm sóc khách hàng, Tiếp thu các ý kiến phản hồi của khách hàng, báo cáo với TP dịch vụ, quản lý chi nhánh để tìm phương hướng giải quyết nếu có thắc mắc, khiếu nại.

- Thực hiện các chế độ báo cáo cho Trưởng phòng dịch vụ

- Nam tuổi từ 22- 40 tuổi, khỏe mạnh, hoạt bát

- Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH ngành công nghệ Ô tô, cơ khí động lực

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương

- Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt, kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt.

- Có laptop, Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. internet, maketing online...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng, Lương thử việc 6 - 8 triệu

- Lương cơ bản, lương hiệu quả công việc, hoa hồng, Thu nhập hằng tháng 10-20 triệu

- Thưởng Doanh số cuối năm hấp dẫn,

- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, du lịch hằng năm, thăm hỏi ốm đau, mừng hiếu hỷ...

- Thử việc 2 tháng, ký HĐLĐ đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, thị trường, Marketing, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng...

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng

- Có chỗ ở cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

