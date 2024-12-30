Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
- Bình Định:
- Quốc lộ 1A, Mỹ Điền, Thị Trấn Tuy Phước,Bình Định, Huyện Tuy Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Làm việc từ 8-12h & 1h30-17h hàng ngày, Nghỉ Chiều thứ 7 và Chủ nhật
- Tiếp nhận xe vào xưởng sửa chữa, phối hợp với kỹ thuật để xác định ban bệnh, phương án xử lý
- Lập lệnh sửa chữa, lập lệnh bán phụ tùng trên phần mềm, Theo dõi quá trình sửa chữa xe cho đến khi hoàn tất, bàn giao xe cho khách hàng
- Sale phụ tùng xe tải
- Tìm kiếm, Tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm phụ tùng chính hãng, dịch vụ của công ty
- Chăm sóc khách hàng, Tiếp thu các ý kiến phản hồi của khách hàng, báo cáo với TP dịch vụ, quản lý chi nhánh để tìm phương hướng giải quyết nếu có thắc mắc, khiếu nại.
- Thực hiện các chế độ báo cáo cho Trưởng phòng dịch vụ
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH ngành công nghệ Ô tô, cơ khí động lực
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương
- Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt, kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt.
- Có laptop, Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. internet, maketing online...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản, lương hiệu quả công việc, hoa hồng, Thu nhập hằng tháng 10-20 triệu
- Thưởng Doanh số cuối năm hấp dẫn,
- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, du lịch hằng năm, thăm hỏi ốm đau, mừng hiếu hỷ...
- Thử việc 2 tháng, ký HĐLĐ đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, thị trường, Marketing, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng...
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng
- Có chỗ ở cho nhân viên ở xa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
