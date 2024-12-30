Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Quốc lộ 1A, Mỹ Điền, Thị Trấn Tuy Phước,Bình Định, Huyện Tuy Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Làm việc từ 8-12h & 1h30-17h hàng ngày, Nghỉ Chiều thứ 7 và Chủ nhật
- Tiếp nhận xe vào xưởng sửa chữa, phối hợp với kỹ thuật để xác định ban bệnh, phương án xử lý
- Lập lệnh sửa chữa, lập lệnh bán phụ tùng trên phần mềm, Theo dõi quá trình sửa chữa xe cho đến khi hoàn tất, bàn giao xe cho khách hàng
- Sale phụ tùng xe tải
- Tìm kiếm, Tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm phụ tùng chính hãng, dịch vụ của công ty
- Chăm sóc khách hàng, Tiếp thu các ý kiến phản hồi của khách hàng, báo cáo với TP dịch vụ, quản lý chi nhánh để tìm phương hướng giải quyết nếu có thắc mắc, khiếu nại.
- Thực hiện các chế độ báo cáo cho Trưởng phòng dịch vụ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 22- 40 tuổi, khỏe mạnh, hoạt bát
- Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH ngành công nghệ Ô tô, cơ khí động lực
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương
- Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt, kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt.
- Có laptop, Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. internet, maketing online...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng, Lương thử việc 6 - 8 triệu
- Lương cơ bản, lương hiệu quả công việc, hoa hồng, Thu nhập hằng tháng 10-20 triệu
- Thưởng Doanh số cuối năm hấp dẫn,
- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, du lịch hằng năm, thăm hỏi ốm đau, mừng hiếu hỷ...
- Thử việc 2 tháng, ký HĐLĐ đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, thị trường, Marketing, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng...
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng
- Có chỗ ở cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: QL 1A, Thôn Mỹ Điền, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

