Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Lô E9.1, KCN Nhơn Hòa, Tx An Nhơn, tỉnh Bình Định, Thị xã An Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Làm việc và trao đổi với khách hàng về đơn đặt hàng, thời gian giao hàng, xử lý khiếu nại
- Nhận và xử lý đơn hàng
- Theo dõi tiến độ sản xuất của đơn hàng
- Lập và xử lý chứng từ xuất khẩu
- Tìm hiểu, nghiên cứu, hiểu biết về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Dưới 32 tuổi (1990 trở xuống)
- Làm việc lâu dài tại Bình Định.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Marketing, ngoại thương, ngoại ngữ...
- Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
- Đọc và viết được tiếng Nhật
- Am hiểu ngành đá granite
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Nhanh nhẹn và có tinh thần làm việc độc lập
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thiết lập mối quan hệ trong công việc.
- Kỹ năng đàm phán

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 7 triệu đến 10 triệu đồng/tháng tùy theo năng lực.
- Các chế độ của Công ty: lương tháng 13; 12 ngày phép/năm; BHXH; xét tăng lương định kỳ.
- Các phúc lợi khác của Công ty: Thưởng Lễ, Tết; Du lịch; Chăm sóc sức khỏe.
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được quyền lập kế hoạch và tham mưu cùng Ban Lãnh đạo của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 01 Tòa nhà Pisico, số 99 đường Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

