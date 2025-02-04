Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Doanh Nhân PDCA Miền Trung làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Doanh Nhân PDCA Miền Trung
Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Định:
- Sân bay Phù Cát, Phù Cát, Bình Định, Huyện Phù Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 30 Triệu
Khai thác khách hàng từ data công ty
Chăm sóc tệp khách hàng được giao và update các thông tin khách hàng cho bộ phận chăm sóc
Tham gia bán hàng tại các gian hàng của sự kiện công ty, đối tác
Mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm và khai thác khách hàng mới
Báo cáo kết quả làm viêc ngày, tuần, tháng cho Phụ trách
Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Excel và Word cơ bản
Hoạt bát giao tiếp tốt
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Có thái độ tích cực và vui vẻ với đồng nghiệp, có tinh thần cầu tiến cao trong công việc
“Thái độ tốt chiếm tỷ trọng 70% của thành công"
Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Doanh Nhân PDCA Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 6Tr – 30triệu đồng/tháng
Được đào tạo chuyên môn định kỳ
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến tốt
Thưởng theo kết quả công việc, thưởng ngày lễ tết,...
Hưởng phúc lợi ngày sinh nhật, các ngày lễ: 2/9, 30/04, 1/5, 1/6,...
Du lịch, nghỉ mát định kỳ hàng năm
Định kỳ tăng lương 1 lần/năm
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7
Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân viên phát huy năng lực cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Doanh Nhân PDCA Miền Trung
