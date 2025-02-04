Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Doanh Nhân PDCA Miền Trung làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 30 Triệu

Mức lương 6 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Sân bay Phù Cát, Phù Cát, Bình Định, Huyện Phù Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Khai thác khách hàng từ data công ty

Chăm sóc tệp khách hàng được giao và update các thông tin khách hàng cho bộ phận chăm sóc

Tham gia bán hàng tại các gian hàng của sự kiện công ty, đối tác

Mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm và khai thác khách hàng mới

Báo cáo kết quả làm viêc ngày, tuần, tháng cho Phụ trách

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo Excel và Word cơ bản

Hoạt bát giao tiếp tốt

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Có thái độ tích cực và vui vẻ với đồng nghiệp, có tinh thần cầu tiến cao trong công việc

“Thái độ tốt chiếm tỷ trọng 70% của thành công"

Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Doanh Nhân PDCA Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6Tr – 30triệu đồng/tháng

Được đào tạo chuyên môn định kỳ

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến tốt

Thưởng theo kết quả công việc, thưởng ngày lễ tết,...

Hưởng phúc lợi ngày sinh nhật, các ngày lễ: 2/9, 30/04, 1/5, 1/6,...

Du lịch, nghỉ mát định kỳ hàng năm

Định kỳ tăng lương 1 lần/năm

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7

Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân viên phát huy năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Doanh Nhân PDCA Miền Trung

