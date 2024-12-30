Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH làm việc tại Bình Định thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - QL1A, Tổ 1, KV8, P. Bùi Thị Xuân,Bình Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiếp nhận tất cả thông tin yêu cầu từ khách hàng, Tiến hành xử lý thông tin và phản hồi khách hàng trong vòng 24h qua hệ thống mail.

Phối hợp phòng IT, phòng kỹ thuật báo giá, thiết kế, làm mẫu, bảng màu theo yêu cầu của KH (theo dõi duyệt) hoặc đề xuất mẫu của nhà máy phù hợp với yêu cầu của KH.

Phối hợp với phòng kế hoạch theo dõi tiến độ sản xuất và xuất hàng của từng đơn hàng. Thông báo kịp thời các nguy cơ trễ hàng cho khách hàng.

Phối hợp với Phòng kiểm soát chất lượng ghi nhận thông tin chất lượng sản phẩm trước và sau khi xuất hàng, thông báo kịp thời cho nhà máy các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm để sửa chữa, khắc phục kịp thời.

Phối hợp với P. XNK kiểm tra chứng từ xuất hàng. Ghi nhận thông tin tình hình kinh doanh của khách hàng và thúc đẩy các đơn hàng mới.

Theo dõi, đốc thúc kế hoạch thanh toán của khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh, ngoại thương, marketing, ngôn ngữ anh.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, đào tạo, giải quyết vấn đề tốt. Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Năng động, chủ động trong công việc.

Giao tiếp tiếng Anh tốt. Ưu tiếng ứng viên biết Tiếng Trung cơ bản.

Có am hiểu cơ bản về quy trình SX ngành gỗ hoặc sản phẩm gỗ.

Độ tuổi từ 24-35.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh.

Phụ cấp cơm trưa, có xe đưa đón.

Tham gia BHXH theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin