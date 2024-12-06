Tuyển Nhân viên kinh doanh Chubblife Quy Nhơn làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 15 Triệu

Chubblife Quy Nhơn
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Chubblife Quy Nhơn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chubblife Quy Nhơn

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Toà nhà Viettel, 01 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Hải Cảng, Tp Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH – CÔNG VIỆC NGHE CỨ TƯỞNG KHÔNG VUI MÀ VUI KHÔNG TƯỞNG!
Bạn đang lướt mạng mà chưa tìm được việc
Bạn muốn kiếm tiền mà không cần ngồi văn phòng 8 tiếng/ngày
Bạn thích được khen “Duyên dáng”, “Khéo léo”, “Biết cách chốt deal đỉnh cao”
VẬY THÌ CHÚC MỪNG! Bạn đã tìm đúng nơi rồi!
LÀM GÌ Ở VỊ TRÍ NÀY?
Nói chuyện, làm bạn với khách hàng (vừa vui vừa có tiền).
Tư vấn các giải pháp bảo hiểm (nghe “chuyên nghiệp” ghê).
Bảo vệ tương lai cho họ (và nâng cấp ví tiền của bạn).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✅Biết cười, biết nói, biết lắng nghe khách hàng (chốt hợp đồng thêm dễ).
✅Yêu thích kiếm tiền và không sợ "bị giàu."
✅Không cần kinh nghiệm – vào đây, chúng tôi dạy hết!

Tại Chubblife Quy Nhơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền không giới hạn
- Thời gian linh hoạt
- Đào tạo chuẩn chỉnh
- Team siêu lầy lội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chubblife Quy Nhơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chubblife Quy Nhơn

Chubblife Quy Nhơn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 115 Nguyễn Huệ #21 Sun Wah, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

