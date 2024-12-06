Tuyển Nhân viên kinh doanh Chubblife Quy Nhơn làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chubblife Quy Nhơn
- Bình Định:
- Toà nhà Viettel, 01 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Hải Cảng, Tp Quy Nhơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH – CÔNG VIỆC NGHE CỨ TƯỞNG KHÔNG VUI MÀ VUI KHÔNG TƯỞNG!
Bạn đang lướt mạng mà chưa tìm được việc
Bạn muốn kiếm tiền mà không cần ngồi văn phòng 8 tiếng/ngày
Bạn thích được khen “Duyên dáng”, “Khéo léo”, “Biết cách chốt deal đỉnh cao”
VẬY THÌ CHÚC MỪNG! Bạn đã tìm đúng nơi rồi!
LÀM GÌ Ở VỊ TRÍ NÀY?
Nói chuyện, làm bạn với khách hàng (vừa vui vừa có tiền).
Tư vấn các giải pháp bảo hiểm (nghe “chuyên nghiệp” ghê).
Bảo vệ tương lai cho họ (và nâng cấp ví tiền của bạn).
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
✅Yêu thích kiếm tiền và không sợ "bị giàu."
✅Không cần kinh nghiệm – vào đây, chúng tôi dạy hết!
Tại Chubblife Quy Nhơn Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian linh hoạt
- Đào tạo chuẩn chỉnh
- Team siêu lầy lội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chubblife Quy Nhơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI