Tuyển Sales Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Công Nghệ INFO Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 182 Hạ Lý, phố Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Hồng Bàng

Hỗ trợ công tác bán hàng Công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp.

Hỗ trợ tìm kiếm NCC, làm báo giá và các thủ tục nội bộ của công ty

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Telesale tới các khách hàng khối doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

Am hiểu cơ bản về lĩnh vực CNTT.

Thành thạo bộ Office.

Hiểu biết về mạng XH, phần mềm đồ hoạ, Web và mạng máy tính là một lợi thế.

Năng động sáng tạo trong công việc.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, ...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales B2B các lĩnh vực liên quan CNTT (phần cứng, phần mềm, lưu trữ, điện toán đám mây, bảo mật, số hóa) hoặc hiểu biết/yêu thích về các giải pháp và dịch vụ CNTT.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

Có tư duy dịch vụ khách hàng: Lấy khách hàng làm trọng tâm.

Có phương tiện đi lại.

Có điện thoại thông minh.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Có nhiệt huyết, tinh thần cầu tiến ham học hỏi.

Chưa có kinh nghiệm, sẽ được training, hướng dẫn.

Laptop và công cụ làm việc cty có thể cung cấp.

Tạo mọi điều kiện để nhân viên phát triển bản thân.

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

Thưởng theo hiệu quả công việc

Thưởng Lễ, Tết, Thưởng tháng lương 13, các chế độ nhân viên đầy đủ theo quy định của Luật

