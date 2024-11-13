Tuyển Sales Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Công Nghệ INFO Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Điện/Điện tử/Viễn thông Tại Công ty TNHH Công Nghệ INFO Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Số 182 Hạ Lý, phố Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Sales Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Hỗ trợ công tác bán hàng Công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp.
Hỗ trợ tìm kiếm NCC, làm báo giá và các thủ tục nội bộ của công ty
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Telesale tới các khách hàng khối doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn.
Am hiểu cơ bản về lĩnh vực CNTT.
Thành thạo bộ Office.
Hiểu biết về mạng XH, phần mềm đồ hoạ, Web và mạng máy tính là một lợi thế.
Năng động sáng tạo trong công việc.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, ...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales B2B các lĩnh vực liên quan CNTT (phần cứng, phần mềm, lưu trữ, điện toán đám mây, bảo mật, số hóa) hoặc hiểu biết/yêu thích về các giải pháp và dịch vụ CNTT.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Có tư duy dịch vụ khách hàng: Lấy khách hàng làm trọng tâm.
Có phương tiện đi lại.
Có điện thoại thông minh.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Có nhiệt huyết, tinh thần cầu tiến ham học hỏi.
Tại Công ty TNHH Công Nghệ INFO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chưa có kinh nghiệm, sẽ được training, hướng dẫn.
Laptop và công cụ làm việc cty có thể cung cấp.
Tạo mọi điều kiện để nhân viên phát triển bản thân.
Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Thưởng theo hiệu quả công việc
Thưởng Lễ, Tết, Thưởng tháng lương 13, các chế độ nhân viên đầy đủ theo quy định của Luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ INFO Việt Nam
