Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 98 Xa Lộ Hà Nội, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ, tìm kiếm và mở rộng khách hàng mới, thị trường mới.

Tư vấn giới thiệu, báo giá, tiếp nhận thông tin đơn hàng, triển khai giao hàng, thanh toán và thu hồi công nợ.

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

Quản lý đơn hàng, thông tin khách hàng

Đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 23-35, trình độ Trung cấp trở lên

Đam mê công việc kinh doanh, chịu được áp lực công việc và khả năng phối hợp đội nhóm tốt.

Giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẢO SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng

Thưởng theo năng lực, thưởng cuối năm, thưởng thâm niên

Tham gia các hoạt động ngoại khóa sôi động như team building, party, sinh nhật...

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và kỹ năng mềm phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẢO SƠN

