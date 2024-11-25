Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẢO SƠN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẢO SƠN

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẢO SƠN

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 98 Xa Lộ Hà Nội, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ, tìm kiếm và mở rộng khách hàng mới, thị trường mới.
Tư vấn giới thiệu, báo giá, tiếp nhận thông tin đơn hàng, triển khai giao hàng, thanh toán và thu hồi công nợ.
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
Quản lý đơn hàng, thông tin khách hàng
Đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 23-35, trình độ Trung cấp trở lên
Đam mê công việc kinh doanh, chịu được áp lực công việc và khả năng phối hợp đội nhóm tốt.
Giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.
Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẢO SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng
Thưởng theo năng lực, thưởng cuối năm, thưởng thâm niên
Tham gia các hoạt động ngoại khóa sôi động như team building, party, sinh nhật...
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và kỹ năng mềm phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẢO SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẢO SƠN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẢO SƠN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 98 Xa Lộ Hà Nội, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa,Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

