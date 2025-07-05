Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6 Đường 2.3 Khu đô thị Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm lên ý tưởng, viết kịch bản chi tiết
Hiểu được người xem phim, có tư duy tốt về phân tích người xem
Tham gia đề xuất, đóng góp ý tưởng vào các ý tưởng. Phối hợp cùng phòng ban khác để tạo ra sản phẩm cuối cùng
Chủ động tối ưu kịch bản theo mong muốn của khách hàng
Theo dõi đánh giá các sản phẩm phim của mình
Cập nhật xu hướng nội dung và đề xuất ý tưởng nội dung
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc từ 12 tháng trở lên
Có laptop phục vụ công việc
Nhanh nhẹn, tiếp thu nhanh, hòa đồng, có khả năng giao tiếp tốt
Có khả năng sáng tạo, định hướng cho nội dung
Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, hòa đồng, chịu được áp lực công việc
Có tác phong chuyên nghiệp nhưng linh hoạt và dễ thích nghi với môi trường làm việc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
