Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Đường 2.3 Khu đô thị Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm lên ý tưởng, viết kịch bản chi tiết

Hiểu được người xem phim, có tư duy tốt về phân tích người xem

Tham gia đề xuất, đóng góp ý tưởng vào các ý tưởng. Phối hợp cùng phòng ban khác để tạo ra sản phẩm cuối cùng

Chủ động tối ưu kịch bản theo mong muốn của khách hàng

Theo dõi đánh giá các sản phẩm phim của mình

Cập nhật xu hướng nội dung và đề xuất ý tưởng nội dung

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc từ 12 tháng trở lên

Có laptop phục vụ công việc

Nhanh nhẹn, tiếp thu nhanh, hòa đồng, có khả năng giao tiếp tốt

Có khả năng sáng tạo, định hướng cho nội dung

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, hòa đồng, chịu được áp lực công việc

Có tác phong chuyên nghiệp nhưng linh hoạt và dễ thích nghi với môi trường làm việc

