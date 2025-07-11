Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH TeenUp
Ngày đăng tuyển: 11/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/07/2025
Công ty TNHH TeenUp

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH TeenUp

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 29, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Sắp xếp và quản lý công việc hằng ngày của CEO.
Đại diện CEO làm việc với đối tác, khách hàng và nhân sự trong công ty.
Tổ chức và điều phối tất cả hoạt động có sự tham gia của CEO. Đảm bảo các nhân sự liên quan được thông tin đầy đủ và chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hỗ trợ Giám đốc điều hành trong việc theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu suất của các Phòng/Ban.
Kiểm tra, giám sát các phòng/ban thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định của công ty; đồng thời hỗ trợ các phòng/ban giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai chỉ đạo.
Tư vấn, tham mưu cho General Director trong các hoạt động điều hành, quản trị nhân sự,...
Soạn thảo email, hợp đồng, tài liệu; thiết kế slide, proposal, ấn phẩm; xây dựng kế hoạch, khảo sát địa điểm, dự trù ngân sách... và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CEO.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp tại các trường đại học hàng đầu như FTU, NEU, RMIT, VinUni, BUV, DAV,...
Ưu tiên ứng viên có trải nghiệm ngoại khóa xuất sắc, từng giữ các vị trí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Trưởng/Phó ban của các CLB chuyên môn hoặc đạt giải cao tại các cuộc thi học thuật, case competition, nghệ thuật quy mô lớn.
Có năng lực lãnh đạo, giao tiếp khéo léo và quản lý tốt các bên liên quan.
Có tinh thần chủ động, nhiệt huyết với công việc, tư duy \"hoàn thành công việc\", thái độ sẵn sàng thử thách.
Có khả năng làm việc chuyên nghiệp bằng tiếng Anh.
Thông minh, chăm chỉ, tử tế.

Tại Công ty TNHH TeenUp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & Đãi ngộ hấp dẫn
Đối với cấp điều hành: Lương cố định từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng + thưởng hiệu suất + thưởng nóng (nếu có).
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định pháp luật và chính sách công ty: 12 ngày nghỉ phép/năm, lựa chọn làm việc từ xa, nghỉ phép 90 phút/tháng cho nhân viên nữ,...
Quan tâm đến đời sống tinh thần: các hoạt động gắn kết như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Tiệc Tất niên, thực đơn Pantry/Căn tin đổi mới liên tục, sử dụng phòng gym miễn phí tại văn phòng.
Cơ hội phát triển vượt bậc
Văn hóa học tập mạnh mẽ qua các hoạt động Onboarding dành cho nhân sự mới.
Tham gia các chuỗi học tập, buổi chia sẻ, đào tạo, mentoring, và Diễn đàn Builder hàng tháng.
TeenUp hỗ trợ tối đa nhu cầu học tập cá nhân thông qua Learning Hub trên nền tảng công nghệ Base Square.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TeenUp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TeenUp

Công ty TNHH TeenUp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

