Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Nhà Máy Thiết Bị Y Học và Vật Liệu Sinh Học (MEDEPJSC ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Kế hoạch sản xuất:

- Lập và điều chỉnh kế hoạch sản xuất định kỳ theo đơn hàng, tồn kho và năng lực sản xuất thực tế.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (sản xuất, QA, kho, kỹ thuật...) để đảm bảo tiến độ giao hàng.

- Theo dõi và báo cáo tình trạng thực hiện kế hoạch hằng ngày, tuần, tháng.

- Dự báo và lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu (MRP).

2. Thu mua:

- Lập yêu cầu mua hàng, tìm nhà cung cấp, lấy báo giá và thương lượng điều khoản cơ bản.

- Đánh giá nhà cung cấp theo yêu cầu quản lý chất lượng cùng QA.

-Giao tiếp với khách hàng, nhà phân phối, xử lý yêu cầu cơ bản, phối hợp khi có sự cố kỹ thuật hoặc giao hàng chậm.

- Phối hợp với các nhà phân phối để tiến hành các hoạt động quảng bá sản phẩm, đào tạo cán bộ y tế trong việc sử dụng sản phẩm.

- Theo dõi hoạt động của các nhà phân phối, thu thập thông tin sau thị trường để lấy dữ liệu cho việc phân tích và cải tiến sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành: Quản trị công nghiệp, Kinh tế, Logistics, hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí lập kế hoạch sản xuất, thu mua hoặc sales admin trong công ty sản xuất.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thiết bị y tế, dược phẩm, hoặc sản phẩm có tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (ISO 13485, GMP).

- Trình độ tiếng Anh tốt để đọc hiểu tài liệu và làm việc với các nhà cung cấp, khách hàng nước ngoài (IELTS 6.0 hoặc tương đương trở lên).

- Thành thạo Excel, Google Sheets.

- Giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn, không ngại di chuyển.

- Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề tốt.

- Cẩn thận, có trách nhiệm và khả năng phối hợp liên phòng ban.

Tại Công ty Cổ phần Nhà Máy Thiết Bị Y Học và Vật Liệu Sinh Học (MEDEPJSC ) Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa tại công ty.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN ... theo đúng quy định.

- Ngày nghỉ phép, nghỉ lễ như đúng quy định của Nhà nước.

- Lương thưởng, lương tháng thứ 13 ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhà Máy Thiết Bị Y Học và Vật Liệu Sinh Học (MEDEPJSC )

