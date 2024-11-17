Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN HUỲNH LAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 57 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân ...và 1 địa điểm khác

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

- Tiếp nhận địa bàn được phân công, triển khai phân tuyến bán hàng cố định tại địa bàn được giao.

- Triển khai tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng, bán hàng phát triển địa bàn.

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình chính sách của công ty đến khách hàng.

- Thực hiện công việc và báo cáo định kỳ theo quy định cho quản lý cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu Tiên biết ngoại ngữ : Hoa hoặc Anh

- Ưu tiên: Tốt nghiệp các ngành về điện và có kinh nghiệm về thiết bị điện.

- Có 1 năm kinh nghiệm trở lên

- Siêng năng, trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát

- Giao tiếp tốt, thích gặp gỡ giao lưu khách hàng

- Có kiến thức về Digital Marketing là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN HUỲNH LAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản từ 8 - 12 Triệu + hoa hồng thưởng hấp dẫn theo doanh số không giới hạn

- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 7

- Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN HUỲNH LAI

