Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN HUỲNH LAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN HUỲNH LAI
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 57 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
- Tiếp nhận địa bàn được phân công, triển khai phân tuyến bán hàng cố định tại địa bàn được giao.
- Triển khai tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng, bán hàng phát triển địa bàn.
- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình chính sách của công ty đến khách hàng.
- Thực hiện công việc và báo cáo định kỳ theo quy định cho quản lý cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu Tiên biết ngoại ngữ : Hoa hoặc Anh
- Ưu tiên: Tốt nghiệp các ngành về điện và có kinh nghiệm về thiết bị điện.
- Có 1 năm kinh nghiệm trở lên
- Siêng năng, trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát
- Giao tiếp tốt, thích gặp gỡ giao lưu khách hàng
- Có kiến thức về Digital Marketing là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN HUỲNH LAI Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cơ bản từ 8 - 12 Triệu + hoa hồng thưởng hấp dẫn theo doanh số không giới hạn
- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 7
- Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo luật lao động Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN HUỲNH LAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
