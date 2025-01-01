Công việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 47 kết quả / Từ khoá "Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

-

Có 47 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Hạn nộp: 20/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BELED VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BELED VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BELED VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN HUỲNH LAI
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN HUỲNH LAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN HUỲNH LAI
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Môi Trường Hành Trình Xanh
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH Môi Trường Hành Trình Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Môi Trường Hành Trình Xanh
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Naraco
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH Naraco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty TNHH Naraco
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu
CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Điện tử VSO (Việt Nam)
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH Điện tử VSO (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu
Công ty TNHH Điện tử VSO (Việt Nam)
Hạn nộp: 11/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company
Hạn nộp: 13/12/2024
Bình Dương Lâm Đồng Tây Ninh Bắc Ninh Phú Thọ Vĩnh Phúc Thái Nguyên Bắc Giang Bình Thuận Ninh Thuận Đắk Lắk Bình Phước Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG
Hạn nộp: 06/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp lưới điện thông minh SES
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH Giải pháp lưới điện thông minh SES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp lưới điện thông minh SES
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Hiện nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện ngày càng đặc biệt tại các thành phố lớn. Với kỹ năng thu nhập ổn định trung bình khoảng 12.000.000 VNĐ/Tháng cùng mức độ doanh thu, vị trí này đã mở ra nhiều cơ hội cho các ứng viên mong muốn phát triển và có thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh .

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện ngày càng tăng cao

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện

Nhân viên kinh doanh thiết bị điện là người thu thập dữ liệu về khách hàng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm thiết bị điện tử, từ đó tư vấn thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm của công ty hoặc doanh nghiệp. Vị trí này đóng vai trò quan trọng giúp kết nối giữa doanh nghiệp với khách hàng.

Hiện nay sự phát triển của các khu công nghiệp, thương mại và cơ sở hạ tầng dự án đang tăng lên nhu cầu sử dụng các thiết bị điện. Vì vậy, các doanh nghiệp, công ty đã không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tuyển dụng nhiều nhân viên kinh doanh thiết bị hỗ trợ tư vấn khách hàng và tăng doanh thu.

Doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện nâng cao chất lượng dịch vụ
Doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện nâng cao chất lượng dịch vụ

2. Mức lương của nhân viên kinh doanh thiết bị điện

Mức lương của nhân viên kinh doanh thiết bị điện trung bình khoảng 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/Tháng. Bên cạnh trình độ cơ bản, nhân viên kinh doanh có thể nhận thêm lương doanh thu khi tư vấn cho nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm. Dưới đây là trình độ nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện:

Mức lương theo vị trí công việc

Thiết bị kinh doanh nhân viên

Mức lương giao động ( VNĐ/Tháng)

Chuyên viên kinh doanh

12.000.000 - 15.000.000

Trưởng phòng kinh doanh

20.000.000 - 35.000.000

Lưu ý: Thu nhập của vị trí này thay đổi phụ thuộc vào kinh nghiệm, nơi làm việc và thu nhập. Những nhân viên có kinh nghiệm làm việc lâu năm, lượng khách hàng ổn định, khen thưởng doanh thu nhiều thì sẽ có trình độ lương cao hơn. Đặc biệt nếu thăng tiến lên vị trí cao hơn chuyên gia hoặc phòng kinh doanh trưởng sẽ có khả năng thu nhập cực kỳ hấp dẫn.

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh thiết bị điện

Doanh nghiệp, công ty lớn cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện để thực hiện các công việc dưới đây:

  • Tìm kiếm tiềm năng khách hàng: Công việc đầu tiên mà nhân viên kinh doanh thiết bị điện cần làm chính là tìm kiếm tiềm năng khách hàng có nhu cầu mua các thiết bị điện. Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng nhằm tăng doanh thu số lượng và nâng cao uy tín của doanh nghiệp, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài.

  • Tư vấn khách hàng về sản phẩm: Sau khi có dữ liệu về khách hàng, nhân viên kinh doanh sẽ tư vấn thông tin về sản phẩm bao gồm giá trị, chất lượng, ưu điểm và chế độ ưu đãi. Hỗ trợ đồng thời giải đáp thắc mắc của khách hàng về các vấn đề liên quan.

  • Kết hợp với các bộ phận khác: Nhân viên kinh doanh thiết bị điện cần liên hệ với bộ phận kỹ thuật để gắn thiết bị điện cho khách hàng. Bên cạnh đó, nếu quá trình sử dụng phải các vấn đề cần phải phối hợp với bộ phận bảo trì để giải quyết các vấn đề phát sinh.

  • Chăm sóc khách hàng: Sau khi ký hợp đồng, nhân viên kinh doanh cần giữ liên lạc để đáp ứng kịp thời hỗ trợ khách hàng khi gặp phải những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm. Đồng thời tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ khách hàng trong tương lai.

Nhân viên kinh doanh đóng vai trò quan trọng kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng
Nhân viên kinh doanh đóng vai trò quan trọng kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng

4. Yêu cầu công việc của nhân viên kinh doanh thiết bị điện

Để trở thành thành viên kinh doanh thiết bị điện, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng dưới đây:

  • Bằng cấp: Để đáp ứng yêu cầu công việc, nhân viên kinh doanh thiết bị điện phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành liên quan đến điện, điện tử hoặc kinh doanh. Các công ty, doanh nghiệp thường có các khóa đào tạo nhân viên mới. Tuy nhiên, nếu ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương thích, tôi hiểu về thị trường điện sẽ được ưu tiên tuyển dụng.

  • Trình độ chuyên môn: Nhân viên kinh doanh thiết bị điện cần có kiến ​​thức chuyên môn, biết rõ thông số kỹ thuật, ưu điểm, cách sử dụng các thiết bị điện. Đồng thời, họ phải hiểu cơ bản về nguyên lý hoạt động của hệ thống điện để có thể tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.

  • Phẩm chất cá nhân: Nhân viên kinh doanh thiết bị điện cần có sự trung thực, uy tín tạo niềm tin cho khách hàng. Chủ tích tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, đồng thời hiển chiến, linh hoạt xử lý các vấn đề khó khăn. Đặc biệt, vị trí này cũng cần có sự đam mê nhiệt huyết với công việc, không ngừng nỗ lực mang lại giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.

  • Cập nhật kiến ​​thức: Để tăng doanh thu của số nhân viên kinh doanh thiết bị điện cần có kỹ năng thuyết phục, nắm bắt nhu cầu khách hàng từ đó tư vấn các sản phẩm phù hợp. Ứng viên cần thường xuyên cập nhật các công thức về sản phẩm mới, xu hướng thị trường, các giải pháp công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và ứng phó với sự đổi mới liên tục của công việc.

  • Thành viên phòng tin học văn phòng: Các doanh nghiệp khi tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện tử thường yêu cầu ứng dụng có khả năng sử dụng thành viên rộng rãi phần mềm quản lý khách hàng và công cụ tin học phòng như Word, excel.

Nhân viên kinh doanh cần cập nhật kiến ​​thức, xu hướng thị trường thường xuyên
Nhân viên kinh doanh cần cập nhật kiến ​​thức, xu hướng thị trường thường xuyên

5. Khu vực tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện nhiều

Khu vực tuyển nhân viên kinh doanh thiết bị điện thường tập trung nhiều tại các thành phố lớn hoặc khu công nghiệp bởi đây là những nơi có nhu cầu về thiết bị và dịch vụ liên quan cao. Dưới đây là một số khu vực nổi bật mà ứng viên có thể tham khảo:

  • Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện Thành phố Hà Nội

Hà Nội là trung tâm văn hóa và chính trị lớn nhất cả nước. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đến nhu cầu sử dụng các thiết bị ngày càng lớn. Nhiều doanh nghiệp đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện để chăm sóc khách hàng với dịch vụ tốt nhất.

  • Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Tại đây tập trung các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Với mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng, doanh nghiệp đã có nhiều tuyển dụng các ứng viên có tiềm năng, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm làm nhân viên kinh doanh thiết bị điện.

  • Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện Thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của miền Trung, nơi tập trung nhiều dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng, nhà ở và khu công nghiệp. Nhiều công ty, doanh nghiệp tại Đà Nẵng không chỉ tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện mà còn tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và dịch vụ khách hàng.

Ven bờ tại các tỉnh, thành phố lớn như Hải Phòng, Bình Dương cũng mở rộng tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực lớn như công nghiệp và thương mại điện tử.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện để kết nối giữa doanh nghiệp với khách hàng ngày càng lớn. Vị trí này yêu cầu nhân viên không ngừng học hỏi trau dồi kiến ​​thức chuyên môn, kỹ năng mà vẫn yêu cầu khả năng chịu áp lực cao trong công việc. Đây cũng là một lĩnh vực tiềm năng cho những ai yêu thích kinh doanh và mong muốn phát triển sự nghiệp bền vững trong ngành công nghiệp, thương mại.