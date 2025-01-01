Công việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Hiện nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện ngày càng đặc biệt tại các thành phố lớn. Với kỹ năng thu nhập ổn định trung bình khoảng 12.000.000 VNĐ/Tháng cùng mức độ doanh thu, vị trí này đã mở ra nhiều cơ hội cho các ứng viên mong muốn phát triển và có thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh .

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện ngày càng tăng cao

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện

Nhân viên kinh doanh thiết bị điện là người thu thập dữ liệu về khách hàng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm thiết bị điện tử, từ đó tư vấn thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm của công ty hoặc doanh nghiệp. Vị trí này đóng vai trò quan trọng giúp kết nối giữa doanh nghiệp với khách hàng.

Hiện nay sự phát triển của các khu công nghiệp, thương mại và cơ sở hạ tầng dự án đang tăng lên nhu cầu sử dụng các thiết bị điện. Vì vậy, các doanh nghiệp, công ty đã không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tuyển dụng nhiều nhân viên kinh doanh thiết bị hỗ trợ tư vấn khách hàng và tăng doanh thu.

Doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện nâng cao chất lượng dịch vụ

2. Mức lương của nhân viên kinh doanh thiết bị điện

Mức lương của nhân viên kinh doanh thiết bị điện trung bình khoảng 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/Tháng. Bên cạnh trình độ cơ bản, nhân viên kinh doanh có thể nhận thêm lương doanh thu khi tư vấn cho nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm. Dưới đây là trình độ nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện:

Mức lương theo vị trí công việc

Thiết bị kinh doanh nhân viên Mức lương giao động ( VNĐ/Tháng) Chuyên viên kinh doanh 12.000.000 - 15.000.000 Trưởng phòng kinh doanh 20.000.000 - 35.000.000

Lưu ý: Thu nhập của vị trí này thay đổi phụ thuộc vào kinh nghiệm, nơi làm việc và thu nhập. Những nhân viên có kinh nghiệm làm việc lâu năm, lượng khách hàng ổn định, khen thưởng doanh thu nhiều thì sẽ có trình độ lương cao hơn. Đặc biệt nếu thăng tiến lên vị trí cao hơn chuyên gia hoặc phòng kinh doanh trưởng sẽ có khả năng thu nhập cực kỳ hấp dẫn.

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh thiết bị điện

Doanh nghiệp, công ty lớn cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện để thực hiện các công việc dưới đây:

Tìm kiếm tiềm năng khách hàng : Công việc đầu tiên mà nhân viên kinh doanh thiết bị điện cần làm chính là tìm kiếm tiềm năng khách hàng có nhu cầu mua các thiết bị điện. Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng nhằm tăng doanh thu số lượng và nâng cao uy tín của doanh nghiệp, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài.

Tư vấn khách hàng về sản phẩm: Sau khi có dữ liệu về khách hàng, nhân viên kinh doanh sẽ tư vấn thông tin về sản phẩm bao gồm giá trị, chất lượng, ưu điểm và chế độ ưu đãi. Hỗ trợ đồng thời giải đáp thắc mắc của khách hàng về các vấn đề liên quan.

Kết hợp với các bộ phận khác: Nhân viên kinh doanh thiết bị điện cần liên hệ với bộ phận kỹ thuật để gắn thiết bị điện cho khách hàng. Bên cạnh đó, nếu quá trình sử dụng phải các vấn đề cần phải phối hợp với bộ phận bảo trì để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Chăm sóc khách hàng: Sau khi ký hợp đồng, nhân viên kinh doanh cần giữ liên lạc để đáp ứng kịp thời hỗ trợ khách hàng khi gặp phải những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm. Đồng thời tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ khách hàng trong tương lai.

Nhân viên kinh doanh đóng vai trò quan trọng kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng

4. Yêu cầu công việc của nhân viên kinh doanh thiết bị điện

Để trở thành thành viên kinh doanh thiết bị điện, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng dưới đây:

Bằng cấp: Để đáp ứng yêu cầu công việc, nhân viên kinh doanh thiết bị điện phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành liên quan đến điện, điện tử hoặc kinh doanh. Các công ty, doanh nghiệp thường có các khóa đào tạo nhân viên mới. Tuy nhiên, nếu ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương thích, tôi hiểu về thị trường điện sẽ được ưu tiên tuyển dụng.

Trình độ chuyên môn : Nhân viên kinh doanh thiết bị điện cần có kiến ​​thức chuyên môn, biết rõ thông số kỹ thuật, ưu điểm, cách sử dụng các thiết bị điện. Đồng thời, họ phải hiểu cơ bản về nguyên lý hoạt động của hệ thống điện để có thể tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.

Phẩm chất cá nhân : Nhân viên kinh doanh thiết bị điện cần có sự trung thực, uy tín tạo niềm tin cho khách hàng. Chủ tích tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, đồng thời hiển chiến, linh hoạt xử lý các vấn đề khó khăn. Đặc biệt, vị trí này cũng cần có sự đam mê nhiệt huyết với công việc, không ngừng nỗ lực mang lại giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.

Cập nhật kiến ​​thức: Để tăng doanh thu của số nhân viên kinh doanh thiết bị điện cần có kỹ năng thuyết phục, nắm bắt nhu cầu khách hàng từ đó tư vấn các sản phẩm phù hợp. Ứng viên cần thường xuyên cập nhật các công thức về sản phẩm mới, xu hướng thị trường, các giải pháp công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và ứng phó với sự đổi mới liên tục của công việc.

Thành viên phòng tin học văn phòng: Các doanh nghiệp khi tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện tử thường yêu cầu ứng dụng có khả năng sử dụng thành viên rộng rãi phần mềm quản lý khách hàng và công cụ tin học phòng như Word, excel.

Nhân viên kinh doanh cần cập nhật kiến ​​thức, xu hướng thị trường thường xuyên

5. Khu vực tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện nhiều

Khu vực tuyển nhân viên kinh doanh thiết bị điện thường tập trung nhiều tại các thành phố lớn hoặc khu công nghiệp bởi đây là những nơi có nhu cầu về thiết bị và dịch vụ liên quan cao. Dưới đây là một số khu vực nổi bật mà ứng viên có thể tham khảo:

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện Thành phố Hà Nội

Hà Nội là trung tâm văn hóa và chính trị lớn nhất cả nước. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đến nhu cầu sử dụng các thiết bị ngày càng lớn. Nhiều doanh nghiệp đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện để chăm sóc khách hàng với dịch vụ tốt nhất.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Tại đây tập trung các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Với mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng, doanh nghiệp đã có nhiều tuyển dụng các ứng viên có tiềm năng, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm làm nhân viên kinh doanh thiết bị điện.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện Thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của miền Trung, nơi tập trung nhiều dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng, nhà ở và khu công nghiệp. Nhiều công ty, doanh nghiệp tại Đà Nẵng không chỉ tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện mà còn tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và dịch vụ khách hàng.

Ven bờ tại các tỉnh, thành phố lớn như Hải Phòng, Bình Dương cũng mở rộng tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực lớn như công nghiệp và thương mại điện tử.